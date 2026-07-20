Un significativo cambiamento si registra nel Consiglio comunale di Vibo Valentia. La consigliera comunale Laura Pugliese ha formalizzato le sue dimissioni irrevocabili dall'incarico di capogruppo del Partito Democratico, annunciando contestualmente la sua adesione a Casa Riformista - Italia Viva.

La decisione è stata comunicata ufficialmente al presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello, al sindaco Vincenzo Romeo e agli organismi cittadini, provinciali e regionali del Partito Democratico. La consigliera ha motivato la sua scelta con il venir meno delle condizioni politiche per proseguire il suo percorso all'interno del gruppo consiliare e del partito.

Nella lettera inviata agli organi istituzionali, Pugliese ha esplicitato che “non vi siano più i presupposti per una permanenza all’interno del gruppo consiliare Pd e del Partito democratico stesso, considerate le divergenze politico-amministrative emerse”.

Le motivazioni dietro le dimissioni della consigliera

Laura Pugliese aveva assunto il ruolo di capogruppo in seguito alla nomina ad assessore di Francesco Colelli, che ricopriva la carica prima di lei. Questo passaggio di testimone aveva già generato alcune tensioni all'interno del gruppo consiliare del Partito Democratico.

Nella comunicazione delle dimissioni, Pugliese ha espresso gratitudine al segretario regionale e ai componenti del gruppo consiliare per la fiducia accordatale, sottolineando l'esperienza significativa maturata durante il suo mandato.

Ha specificato: “Ringrazio il segretario regionale per avermi scelta in Direzione regionale e i componenti del gruppo che, a suo tempo, mi hanno onorato della loro fiducia”.

Nonostante l'uscita dal Partito Democratico e la rinuncia al ruolo di capogruppo, Pugliese ha ribadito il suo sostegno all'azione amministrativa dell'attuale maggioranza di centrosinistra, guidata dal sindaco Vincenzo Romeo. Ha assicurato il suo impegno, dichiarando: “Assicuro il mio impegno per la realizzazione del programma del sindaco e auguro buon lavoro a tutti i colleghi e le colleghe del Consiglio comunale”.

Il nuovo percorso politico in Casa Riformista - Italia Viva

La scelta politica di Laura Pugliese si concretizza con l'annuncio della prosecuzione del suo impegno all'interno di Casa Riformista - Italia Viva, una formazione nella quale intende continuare la propria attività politica.

Nella lettera, la consigliera ha espresso la volontà di “continuare ad adoperarmi e a sperare in un futuro migliore”.

Casa Riformista - Italia Viva è una formazione politica che si propone di raccogliere l'esperienza riformista e centrista nell'ambito del centrosinistra, promuovendo la partecipazione civica e la collaborazione istituzionale a livello locale e nazionale.