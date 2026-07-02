A Roma, il 2 luglio 2026, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito con fermezza che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti trascende ogni polemica. Il legame tra i due Paesi, ha spiegato, va ben oltre i rapporti personali o le dichiarazioni più o meno dialettiche, mantenendo una solidità intrinseca anche in un periodo segnato da recenti tensioni diplomatiche.

La relazione si fonda su una profonda consapevolezza della solidarietà transatlantica, definita da Tajani come "forte e necessaria". Il ministro ha enfatizzato che questa vicinanza e amicizia si sono dimostrate "intangibili", resistendo alle fluttuazioni.

Pur riconoscendo che "essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto", Tajani ha sottolineato l'importanza di un dialogo franco e del rispetto reciproco. "Anche quando emergono sensibilità diverse," ha affermato, "l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza. Rispettarsi sempre. Essere consci che nei momenti decisivi siamo, italiani e americani, insieme dalla parte giusta della storia. Dalla parte dell'Occidente."

Le relazioni tra Italia e Stati Uniti

Il rapporto storico con gli Stati Uniti è stato ribadito come un'alleanza strategica per l'Italia. La collaborazione bilaterale si estende a numerosi ambiti, dalla sicurezza all'economia, fino allo sviluppo tecnologico.

Tajani ha chiarito che l'Italia definisce le proprie posizioni internazionali basandosi sugli interessi nazionali, sulla Costituzione e sul proprio posizionamento globale, mantenendo una linea chiara di amicizia con gli Stati Uniti e di sovranità nazionale.

È stata evidenziata la significativa presenza di imprese italiane negli Stati Uniti, generatrici di vantaggi reciproci per entrambe le economie. Tajani ha inoltre ricordato il ruolo preminente dell'Italia come seconda potenza industriale d'Europa e quarta commerciale nel mondo, qualificandola come interlocutore imprescindibile in aree strategiche quali il Mediterraneo, i Balcani, il Medio Oriente e l'Africa.

Solidarietà transatlantica e ruolo internazionale dell'Italia

L'atlantismo italiano, ha rimarcato Tajani, non si identifica con le posizioni di singoli leader americani, bensì rappresenta una scelta strategica di campo. La politica estera italiana mira a rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti, preservando al contempo la propria autonomia decisionale. Il ministro ha altresì menzionato l'importanza della presenza italiana nelle missioni internazionali e il contributo degli italo-americani allo sviluppo degli Stati Uniti.

In vista delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'Indipendenza americana, Tajani ha confermato la partecipazione italiana agli eventi ufficiali, evidenziando la continuità dell'amicizia tra i due popoli. Ha concluso ribadendo che la collaborazione tra Italia e Stati Uniti costituisce un pilastro fondamentale per la sicurezza e la crescita economica di entrambe le nazioni.