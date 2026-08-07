L'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha nuovamente evidenziato di non aver ancora ricevuto alcuna risposta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla sua richiesta di un'audizione parlamentare sulla gestione dell'emergenza Covid. La sua istanza di essere ascoltato in Parlamento, un'esigenza che Conte ha più volte sottolineato, rimane al momento senza alcun riscontro, nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate. L'ex premier ha ribadito con chiarezza la situazione, dichiarando: "Ho scritto alla presidente Meloni, ma non ho ancora ricevuto risposta", sottolineando l'importanza di un confronto istituzionale su un tema di tale rilevanza nazionale.

L'istanza di audizione e l'urgenza di una data

Giuseppe Conte ha reiterato con fermezza la necessità impellente di fare piena luce, in sede parlamentare, sulle scelte cruciali e le strategie complesse adottate dal suo governo durante il periodo più acuto della pandemia. Per questo motivo, ha inviato una missiva formale anche alla presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, Daniela Lisei, richiedendo espressamente di essere informato sulla data precisa della sua audizione. "Ditemi la data della mia audizione sul Covid", ha specificato Conte, mettendo in risalto la sua totale disponibilità a fornire ogni dettaglio e chiarimento necessario riguardo ai provvedimenti e alle decisioni assunte dal governo da lui presieduto nel delicato contesto dell'emergenza sanitaria, un periodo che ha profondamente segnato il Paese.

Il ruolo cruciale della Commissione d'inchiesta sulla pandemia

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia Covid è stata istituita con il preciso e fondamentale mandato di analizzare in profondità tutte le decisioni e le misure implementate dalle istituzioni durante la crisi sanitaria che ha colpito l'Italia. La presidente Daniela Lisei è la figura incaricata di coordinare l'intero impianto dei lavori della Commissione e di stabilire il calendario delle audizioni delle numerose figure istituzionali che sono state direttamente coinvolte nella risposta all'emergenza. La richiesta di audizione avanzata da Giuseppe Conte si inserisce pienamente e in modo significativo nell'ampio quadro delle attività della Commissione, la quale ha il compito istituzionale di raccogliere testimonianze dirette e tutta la documentazione essenziale per una ricostruzione il più possibile accurata e completa delle diverse fasi che hanno caratterizzato la gestione emergenziale.

Questo organismo parlamentare opera in stretta conformità con le direttive e i principi stabiliti dal Parlamento stesso, perseguendo l'obiettivo primario di garantire la massima trasparenza e un approfondito esame critico di tutte le scelte compiute nel corso della crisi sanitaria. L'attesa di una risposta concreta e definitiva da parte delle istituzioni competenti continua a rimanere un elemento centrale e di grande interesse pubblico, mentre la Commissione prosegue diligentemente e senza sosta il suo lavoro meticoloso di acquisizione delle testimonianze e dei dati pertinenti, fondamentali per la sua indagine.