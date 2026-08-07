Il consigliere regionale della Basilicata Alessandro Galella ha rilasciato una dichiarazione inequivocabile, smentendo categoricamente qualsiasi tipo di interlocuzione o rapporto con il generale Roberto Vannacci. Con la stessa determinazione, Galella ha voluto ribadire la sua piena e convinta fedeltà a Fratelli d'Italia, il partito di cui è espressione. Questa presa di posizione si è resa necessaria in seguito alla diffusione di notizie, veicolate da Cronache Lucane, che ipotizzavano un suo possibile e imminente passaggio alla formazione politica denominata Futuro Nazionale, creando un contesto di incertezza che il consigliere ha voluto prontamente dissipare.

La ferma dichiarazione di Galella

In una nota ufficiale, Alessandro Galella ha voluto chiarire ogni aspetto della sua posizione politica e del suo impegno. Ha affermato con chiarezza: "Il mio percorso politico è definito fin dal principio e continua con profonda convinzione all'interno di Fratelli d'Italia. Ribadisco la mia piena fedeltà al partito e al presidente Giorgia Meloni, con l'impegno costante di proseguire il lavoro istituzionale al servizio dei cittadini e nel pieno rispetto del mandato ricevuto dagli elettori della Basilicata".

Il consigliere ha inoltre precisato con ulteriore determinazione riguardo alle voci circolate: "Preciso di non intrattenere alcun rapporto con il generale Roberto Vannacci.

Apprendo con sorpresa quanto riportato, trattandosi di notizie che non corrispondono al vero e che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti". Con queste parole, Galella ha inteso dissipare ogni possibile dubbio o speculazione sulle sue intenzioni.

Impegno istituzionale e appartenenza politica in Basilicata

Alessandro Galella ricopre un ruolo significativo come consigliere regionale all'interno del Consiglio regionale della Basilicata. Questo organo è il cuore legislativo della Regione, composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini lucani. Il suo compito è fondamentale: legiferare in tutte le materie di competenza regionale e svolgere un'essenziale funzione di indirizzo e controllo sull'attività della Giunta regionale, garantendo la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La smentita di Galella assume particolare rilevanza nel contesto delle speculazioni relative a un suo presunto avvicinamento a Futuro Nazionale. Il consigliere ha fermamente negato qualsiasi contatto o interesse verso tale formazione politica, riaffermando con decisione la sua inequivocabile volontà di proseguire la sua attività politica e il suo impegno istituzionale esclusivamente all'interno di Fratelli d'Italia. Sotto la guida della presidente Giorgia Meloni, Galella conferma così la sua lealtà e il suo impegno costante verso gli elettori della Basilicata, mantenendo fede al percorso intrapreso.