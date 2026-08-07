La Giunta regionale della Liguria ha compiuto un passo decisivo verso l'attuazione dell'autonomia differenziata, dando il via libera agli ultimi passaggi procedurali. L'approvazione degli schemi di intesa definitivi con il Governo segna un momento cruciale, con il testo ora destinato alle commissioni competenti. L'obiettivo è portare la discussione e l'approvazione finale nell'aula del Consiglio regionale entro la metà di settembre, concretizzando un percorso avviato dalla Liguria ben otto anni fa, in sinergia con le regioni Veneto e Lombardia, per l'ottenimento di particolari condizioni di autonomia.

Le nuove competenze attribuite alla Liguria

Le intese approvate recepiscono le più recenti modifiche legislative, introdotte a seguito del passaggio del provvedimento alla Camera e al Senato. Queste riguardano l'attribuzione di specifiche e importanti competenze alla Regione Liguria in diverse aree strategiche. Tra queste spiccano la protezione civile, un settore fondamentale per un territorio come quello ligure, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute, il coordinamento della finanza pubblica e le professioni. Si tratta di materie che consentiranno alla Regione di avere un maggiore controllo e una gestione più diretta delle proprie politiche.

Il presidente della Regione, Marco Bucci, e la vicepresidente, Simona Ferro, hanno rimarcato l'importanza di questo traguardo.

"Si tratta di un passo atteso da otto anni", hanno dichiarato, sottolineando come la Liguria sia stata tra le prime regioni, insieme a Veneto e Lombardia, ad avviare la trattativa con il Governo per l'autonomia. Hanno inoltre evidenziato che "queste intese definitive sono frutto di un intenso lavoro condotto nel solco della nostra Costituzione, che riconosce la possibilità di devolvere alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze in alcune materie". Questa affermazione rafforza la legittimità e la solidità del percorso intrapreso.

Benefici operativi e quadro costituzionale

L'approvazione di queste intese è destinata a produrre benefici tangibili per la gestione regionale. La Liguria, infatti, avrà la possibilità di adottare decisioni più rapide ed efficaci, un aspetto cruciale per rispondere prontamente alle esigenze del territorio.

Questo si tradurrà in una significativa riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi, particolarmente vantaggiosa in situazioni di emergenza, dove la celerità delle risposte può fare la differenza, ma anche nella gestione quotidiana delle specifiche necessità locali.

Il percorso dell'autonomia differenziata si inserisce pienamente nel quadro normativo delineato dalla Costituzione italiana. La Carta fondamentale, infatti, prevede esplicitamente la facoltà per le regioni a statuto ordinario di richiedere e ottenere forme e condizioni particolari di autonomia, in determinate materie di interesse regionale. Questo meccanismo costituzionale permette di adattare le politiche alle peculiarità territoriali, promuovendo una maggiore efficienza e aderenza alle esigenze locali.

In questo contesto, anche il mondo produttivo osserva con interesse gli sviluppi. Un recente report di Confindustria Liguria, relativo alle attività svolte tra il 2023 e il 2024, ha posto l'accento sull'importanza delle nuove organizzazioni e delle competenze regionali. Il documento evidenzia come queste siano cruciali per una gestione efficace delle principali aree di interesse economico e sociale. Viene sottolineato il ruolo proattivo delle istituzioni regionali nell'attuazione delle nuove competenze e nella gestione delle relazioni con il Governo centrale, in piena coerenza con il percorso di autonomia differenziata che la Liguria ha intrapreso.