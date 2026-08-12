Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, lascerà l'incarico a fine mese per dedicare più tempo alla famiglia. Donald Trump ha annunciato la notizia su Truth, elogiando Leavitt come "una delle mie collaboratrici più fidate" e "meravigliosa".

Trump ha espresso piena comprensione e rispetto per la decisione. Leavitt diventerà una delle sue principali consulenti esterne e manterrà un ruolo influente nel Partito Repubblicano. L'ex presidente ha ricordato il contributo di Leavitt dal 2018, incluso l'impegno nella campagna per la rielezione del 2024, definendola "una delle migliori portavoce della Casa Bianca nella storia di questo ruolo".

Ha concluso ringraziandola per l'ottimo lavoro.

Percorso e ruolo di Leavitt

A 28 anni, Karoline Leavitt è stata la più giovane portavoce della Casa Bianca. La sua carriera è stata segnata da lealtà verso Trump e risposte decise ai giornalisti. Dopo un congedo di maternità a fine aprile per la nascita del suo secondo figlio, è tornata in servizio poche settimane dopo, gestendo le complesse dinamiche legate alle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Leavitt ha confermato la futura collaborazione con Donald Trump, dichiarando sui social media di essere stata richiesta come "stretta consigliera dall'esterno". La sua esperienza alla Casa Bianca è iniziata come assistente stampa durante il primo mandato di Trump, consolidando la sua posizione come sostenitrice del movimento "Make America Great Again".

Il ruolo del portavoce e il futuro di Leavitt

Il portavoce della Casa Bianca gestisce la comunicazione e rappresenta la posizione ufficiale della presidenza. Karoline Leavitt ha stabilito un primato storico come la più giovane a ricoprire questo incarico, concentrando la sua attività sulla visibilità e la difesa delle politiche dell'amministrazione Trump. La sua partenza dall'amministrazione è prevista a fine mese, ma la collaborazione proseguirà come consulente esterna e voce influente nel Partito Repubblicano. La motivazione è dedicare maggiore tempo alla famiglia, come dichiarato da Trump e Leavitt.