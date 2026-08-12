Il movimento politico Pour l'Autonomie ha formulato una richiesta chiara e perentoria in merito alla selezione dei futuri vertici della Compagnia Valdostana delle Acque (CVA). L'istanza principale è che la scelta dei nuovi dirigenti sia improntata esclusivamente a criteri di competenza e di comprovata capacità professionale, distaccandosi categoricamente da logiche di appartenenza o spartizione politica. Questo appello, di notevole rilevanza per il panorama economico e sociale regionale, giunge in un momento cruciale: il prossimo rinnovo degli organi amministrativi della società.

La CVA, infatti, non è una semplice azienda, ma un'entità strategica che si configura come un vero e proprio punto di riferimento nel settore idroelettrico regionale, un comparto vitale per l'economia e l'autonomia energetica della Valle d'Aosta.

La posizione di Pour l'Autonomie: priorità a merito e trasparenza

La posizione espressa da Pour l'Autonomie è inequivocabile: la nomina dei nuovi responsabili di CVA deve avvenire 'sulla base delle competenze e delle capacità professionali, evitando qualsiasi logica di spartizione politica'. Questa enfasi sulla meritocrazia non è casuale, ma risponde alla profonda convinzione che solo una guida tecnicamente preparata possa assicurare una gestione efficiente e lungimirante.

Il movimento evidenzia con forza la necessità improrogabile di garantire alla società un'amministrazione improntata alla massima trasparenza e integrità. Operando in un settore strategico come quello energetico, la CVA richiede una leadership che sia in grado di affrontare le sfide del mercato e di innovare, senza subire condizionamenti esterni che potrebbero compromettere la sua operatività e la sua reputazione. Una gestione basata su criteri politici, al contrario, rischierebbe di minare la fiducia dei cittadini e l'efficacia delle decisioni aziendali.

CVA: un pilastro per lo sviluppo energetico valdostano

La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) si configura come un attore primario nel panorama energetico regionale, con un ruolo che trascende la mera attività commerciale.

La sua operatività si estende dalla produzione alla distribuzione e vendita di energia elettrica, con una spiccata e lodevole attenzione verso lo sviluppo e l'impiego delle fonti rinnovabili. La CVA gestisce un vasto e complesso sistema di numerosi impianti idroelettrici dislocati strategicamente su tutto il territorio valdostano, rappresentando così un elemento centrale e insostituibile nello sviluppo energetico locale. La sua funzione non si limita alla fornitura di energia, ma include anche la promozione di uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse naturali della regione. In questo contesto, il prossimo rinnovo dei vertici assume un'importanza capitale, essendo un momento decisivo per garantire la continuità operativa, l'eccellenza nella gestione e la qualità dei servizi offerti, aspetti fondamentali per il futuro della società e per il benessere della comunità.

Il movimento Pour l'Autonomie ribadisce con fermezza che l'adozione di una scelta basata esclusivamente sul merito per la nomina dei vertici di CVA non è solo una questione di principio, ma una necessità concreta. Tale approccio, infatti, è l'unico in grado di contribuire in maniera significativa al rafforzamento della credibilità e dell'efficacia operativa della Compagnia Valdostana delle Acque. Una leadership competente e indipendente da logiche partitiche può migliorare la performance aziendale, ottimizzare gli investimenti e garantire una gestione oculata delle risorse. Tutto ciò si tradurrebbe in un tangibile beneficio per l'intera comunità valdostana, assicurando non solo la stabilità e la qualità della fornitura energetica, ma anche la salvaguardia di un patrimonio aziendale fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della regione. La richiesta è dunque un investimento nel futuro della CVA e, di conseguenza, della Valle d'Aosta stessa.