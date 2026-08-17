L'assessore al Sociale del Comune di Trieste, Massimo Tognolli, ha inaugurato il suo quarto anno di mandato con un messaggio pubblico che delinea un approfondito bilancio umano e politico del percorso intrapreso. Un'occasione per riflettere sull'attività svolta e per rinnovare l'impegno verso la comunità triestina.

Nel suo intervento, Tognolli ha ripercorso le motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi nel 2021. La sua scelta, ha affermato, è stata un "segno di riconoscenza verso la mia città, Trieste, una città fantastica, dove ho avuto la fortuna di nascere e crescere".

Questa dichiarazione evidenzia un forte legame con il territorio e la volontà di mettere a disposizione competenze ed esperienza per il bene comune, con l'obiettivo di restituire qualcosa alla città.

L'impegno quotidiano dell'assessore si è concretizzato in un approccio diretto e partecipativo alla gestione dei servizi sociali. "In questi anni ho cercato di essere presente, di ascoltare, di dare risposte", ha dichiarato Tognolli, sottolineando la centralità della vicinanza ai cittadini. Un metodo di lavoro che mira a intercettare i bisogni reali della popolazione, operando in un settore particolarmente delicato e cruciale per il benessere collettivo.

Il valore umano dell'esperienza amministrativa

Nel tracciare il bilancio del suo operato, Tognolli ha posto l'accento sul valore umano dell'esperienza amministrativa. Con una riflessione personale, ha ammesso: "La verità è che ho ricevuto molto più di quanto ho dato". Questo passaggio rivela la profondità delle relazioni e la gratitudine per la fiducia ricevuta.

L'assessore ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito e continuano a sostenere il suo percorso: dai cittadini che gli hanno accordato fiducia nel 2021, al sindaco, al Dipartimento dei Servizi Sociali e a tutte le persone che collaborano quotidianamente al suo fianco. Il lavoro di squadra emerge come un pilastro fondamentale dell'azione amministrativa, essenziale per affrontare le sfide del settore sociale.

L'impegno per la comunità e i servizi essenziali

L'Assessorato al Sociale del Comune di Trieste, sotto la guida di Massimo Tognolli, si dedica a una vasta gamma di servizi essenziali per la cittadinanza. Questi includono interventi di sostegno alle famiglie, assistenza agli anziani, supporto alle persone con disabilità e iniziative per l'inclusione sociale. Il Dipartimento dei Servizi Sociali, struttura di riferimento, coordina queste attività, garantendo l'erogazione dei servizi in collaborazione con enti e associazioni del territorio. Questo approccio integrato è fondamentale per rispondere efficacemente alle diverse esigenze della popolazione.

Il messaggio di Massimo Tognolli si conclude con uno slogan che è una linea guida per il futuro: "Si continua.

Per le persone. Insieme". Queste parole sintetizzano la volontà di proseguire nel lavoro avviato, mantenendo al centro la comunità triestina e rafforzando il valore della collaborazione per raggiungere gli obiettivi prefissati nel campo del sociale.