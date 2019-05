Stasera alle 20:30, la Roma allenata da Claudio Ranieri affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Allo stadio quest'oggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con circa 50 mila spettatori ad assistere al big match. La Roma è in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions, la Juve vuole invece chiudere la stagione in bellezza. I giallorossi questa sera partiranno con il favore dei pronostici, i bianconeri hanno comunque buone chance di vittoria.

Roma-Juve: pronostici e probabili formazioni

Roma-Juventus: le quote del match

Il noto sito di scommesse sportive Planetwin365 ha reso pubbliche le quote della gara di campionato Roma-Juventus. La vittoria della Roma viene quotata a 2,50, il pareggio invece si gioca a quota 3,20, mentre il successo esterno della Juventus paga 2,80 volte la posta. L'Over 2,5 si può giocare a quota 1,65, mentre l'Under viene quotato a 2,11. Il risultato finale di 1-0 è quotato 11,78, l'1-1 è a quota 7,33, mentre l'1-2 si gioca a 11,83.

Le probabili formazioni delle due squadre

Claudio Ranieri oggi potrebbe mandare in campo i suoi con il modulo 4-2-3-1. A difendere la porta giallorossa ci sarà Mirante, che da diverse partite gioca titolare al posto di Olsen. In difesa ci saranno Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo invece agiranno Cristante e De Rossi in fase di impostazione, con Zaniolo, Pellegrini e El Shaarawy probabilmente alle spalle di Dzeko.

Massimiliano Allegri dovrebbe mandare in campo la squadra bianconera con il 4-3-3.

In porta ci sarà Szczesny. In difesa giocheranno De Sciglio, Barzagli, Chiellini e Spinazzola. A centrocampo agiranno Emre Can, Pjanic e Matuidi. Il tridente bianconero sarà composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo. Il tecnico della Juve stasera dovrà fare a meno di Bonucci, out per infortunio.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Mirante, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Claudio Ranieri.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere il big match

La super sfida di Serie A, Roma-Juventus, verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A. Gli abbonati Sky potranno guardare il match pure in live-streaming su SkyGo, servizio disponibile anche su tablet, smartphone e pc.