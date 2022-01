Ronn Moss, famoso attore americano celebre per avere interpretato Ridge Forrester in Beautiful, è stato sorpreso in questi giorni in un agriturismo nella zona dei Castelli Romani con in mano una chitarra a intonare classici di Lucio Battisti. L'attore, ospite della struttura per una settimana, si trova attualmente nel Lazio per girare un film western nelle zone rurali di Aprilia e Genazzano. A fine ciak si è concesso un gradevole momento di relax cenando con i prodotti tipici del posto, brindando con del vino locale e infine abbracciando una chitarra classica per intonare, se non stornelli romani, canzoni italiane in compagnia di amici e colleghi.

Proprio come un romano doc, Ronn Moss dopo la cena si è abbandonato ad un momento di grande allegria e spensieratezza tra gli applausi dei presenti. Per l'occasione il Ridge di Beautiful si è lasciato immortalare con foto e video, suscitando grande stupore e contentezza da parte dei suoi fan.

Con la chitarra in mano e intonando Battisti: un italiano doc

Come si addice ad un buon attore il Ridge di Beautiful si è calato perfettamente nella parte di un vero romano doc che a fine pasto si concede un momento di euforia con musica e canti. Famoso per la telenovela statunitense, si era ritirato dalle scene per un lungo periodo agli inizi degli anni 2000 in cui si era dedicato alla musica e alla pubblicazione del suo album da solista “Uncovered”.

Lui che già suonava il basso elettrico con i Player, un gruppo rock con cui ha pubblicato cinque album, si è sempre definito un grande appassionato di musica e in molte occasioni ha cantato in pubblico svelando un notevole e sorprendente talento. Ora che è tornato sulle scene, interpreterà un cow boy in un film western con grande sorpresa e piacere dei suoi storici ammiratori.

Il Ridge di Beautiful: musica e vino tra un ciak e l'altro

Da sempre appassionato dell'Italia e dei suoi tesori, Ronn Moss sembra sentirsi come a casa nel paese nostrano. Le immagini parlano chiaro e Ronn Moss appare a suo agio, come se fosse da sempre vissuto in Italia. Infatti, come ha affermato più volte durante le sue interviste, è sempre felice di essere in Italia sia per lavoro che per vacanze.

Amante del buon cibo ma soprattutto della musica italiana, conoscendo già Battisti e altri celebri nomi del panorama cantautoriale italiano, dimostra ancora una volta la sua grande passione per il nostro paese suonando e cantando con grande spensieratezza. Probabilmente la buon riuscita del suo ultimo film sarà in parte merito dell'ospitalità italiana, del vino e dei prodotti locali, ma questo potremo dirlo solo l'anno prossimo quando la pellicola uscirà nelle sale.