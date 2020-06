Selezioni in corso per un film dal titolo Surprise Trip, di Ronn Moss. Si cercano ruoli attoriali e figuranti. Sono inoltre aperte le selezioni di figure tecniche per la postproduzione di un cortometraggio di produzione indipendente.

Surprise Trip

Casting aperti, finalizzati alla ricerca di attori, attrici e figuranti speciali, per la realizzazione di un film dal titolo Surprise Trip, di Ronn Moss (il Ridge Forrester della serie televisiva Beautiful, in onda su Canale 5). Surprese Trip verrà prodotto dall'attore, con la sua casa di produzione DevRonn Enterprises di Los Angeles, assieme a Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia.

Il film sarà ambientato a New York e in Puglia e a tale proposito le riprese italiane verranno effettuate a Monopoli, Locorotondo, Alberobello, Fasano e Cisternino. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di attori, attrici e figuranti speciali, tutti di età scenica compresa tra 20 e 40 anni, con esperienza recitativa almeno minima e una conoscenza di base della lingua inglese. I casting si svolgeranno nel corso della prossima estate in vari luoghi d'Italia. Le prime selezioni si terranno a Torino, giovedì 16 luglio, presso l'Accademia Fashion T, in via Consolata. Sempre in luglio si terranno casting in Puglia, presso l'Apulia Film Commission, in data tuttora da stabilirsi.

Per prendere parte alle selezioni di Torino gli interessati devono mettersi in contatto tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: info@fashiont.it, mentre per quelli che si terranno in Puglia e per i successivi sarà nostra cura tenervi informati appena avremo notizie dettagliate.

Un cortometraggio

Per la postproduzione di uno short film di produzione indipendente e diretto da Michele Di Rienzo, sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di alcuni tecnici. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso le seguenti figure, preferibilmente della zona Milano/Varese: un montatore, in grado di usare il software ''DaVinci Resolve'' (il corto è girato in formato BRAW), disponibile a lavorare tra agosto e settembre di quest'anno, un colorist, abile nell'utilizzo del ''DaVinci Resolve'' disponibile per lavorare nel periodo settembre/ottobre.

Un sound designer, disponibile per il periodo settembre/novembre. Si cerca poi un tecnico per le musiche del cortometraggio, disponibile nei mesi di ottobre e novembre. Gli interessati a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum professionale e eventuali link di rimando a lavori svolti, a questo indirizzo di posta elettronica: info@independent-movie.com.