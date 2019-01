Advertisement

Se durante le vacanze invernali abbiamo esagerato con il cibo, è giunto ora il momento di rimetterci in forma [VIDEO].

Tra le soluzioni che vanno per la maggiore ci sono la pressoterapia e l’utilizzo della pedana vibrante. I centri estetici più rinomati ne sono ormai quasi tutti provvisti e fanno ora i conti con le molteplici richieste delle clienti che vogliono rimediare ai kg in eccesso.

La domanda che però ci poniamo tutte è: questi rimedi funzionano davvero?

Intanto cominciamo con il capire insieme di cosa si tratta, come vanno adoperate e alcuni consigli utili.

Pressoterapia: come funziona e quali sono i benefici

La pressoterapia è la tecnica che, attraverso uno specifico macchinario, adotta un sistema di compressione graduale del corpo realizzando un vero e proprio massaggio.

I tempi e la pressione sono regolati dal macchinario al fine di facilitare e migliorare la circolazione del sangue e del sistema linfatico. Tale esercizio comporta dei benefici evidenti sugli inestetismi della pelle provocati dalla cellulite. L’effetto buccia d’arancia viene così spazzato via con una serie di applicazioni e il corpo si rimodella più facilmente.

Tra i benefici della pressoterapia non si può non annoverare il progressivo rilassamento dovuto ai benefici del massaggio che, dall'addome fino alla punta dei piedi, diventa un toccasana per il corpo e per la mente.

La pressoterapia è però sconsigliata in caso di patologie particolari quali flebiti, vene varicose e trombosi. Vale comunque la pena consultarsi con il medico di base o con lo specialista del centro estetico prima di intraprendere un ciclo di pressoterapia.

La pressoterapia può essere fatta in gravidanza?

E' consentito, purché il massaggio non venga fatto all'addome, ma solo alle gambe. Questo migliorerà la circolazione del sangue e renderà le gambe meno appesantite dal peso del pancione. Ad ogni modo anche in caso di gravidanza è consigliabile consultare il medico specialista così da iniziare il ciclo senza preoccupazioni e in tutta serenità.

Pedana vibrante: come funziona e quali sono i benefici

La pedana vibrante è una piattaforma che ti permette di stimolare più muscoli contemporaneamente grazie al suo movimento vibratorio.

Basta salirci su e posizionare i piedi alle sue estremità e far partire il ciclo, in genere di 5 minuti a esercizio, da ripetere non più di tre volte a seduta.

La vibrazione innesca una stimolazione di cui beneficia tutto il corpo, a seconda delle posizioni concesse e consigliate. Può essere infatti usata per le gambe, i glutei e l’addome, se si assume la classica posizione eretta e ne beneficia soprattutto la schiena.

Anche braccia e spalle possono essere sottoposte ai benefici della vibrazione, se si assumono le posizioni indicate e consigliate dallo specialista.

I benefici della pedana vibrante non solo sono di riattivare la circolazione grazie al repentino movimento della vibrazione, ma anche di stimolare i muscoli che diventano così più tonici. Chiaramente, se si vogliono raggiungere dei risultati soddisfacenti, bisogna pensare di intraprendere un ciclo di più sedute.

La pedana vibrante può essere usata in gravidanza?

Assolutamente no. Soprattutto nei primi mesi di gravidanza, quelli più delicati, bisogna evitare vibrazioni e pressioni all'addome. Durante la gravidanza concedetevi altro tipo di coccole e di attenzioni, come per esempio un’ottima ginnastica dolce, meglio se preparatoria al parto. Saranno di sicuro di maggiore efficacia per la vostra salute e quella del piccolo che portate in grembo.

Pressoterapia e pedana vibrante non bastano da sole per tornare in forma

A questi utilissimi strumenti bisogna però aggiungere una dieta corretta [VIDEO], che aiuti e favorisca il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Il tutto accompagnato anche da un buon allenamento [VIDEO], che può essere raggiunto anche con una camminata veloce di mezz'ora al giorno.

In ogni caso ogni rimedio per tornare in forma va sempre affiancato ad uno stile di vita sano e corretto. I risultati, quelli migliori, si raggiungono sempre con un po' di sacrificio e trovando un giusto compromesso per ogni cosa.