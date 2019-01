Annuncio

Solitamente si parla di allarmi lanciati per virus e malattie che colpiscono gli esseri umani, ma questa volta sembra trattarsi di un allarme leggermente diverso. Ciò che si sta diffondendo negli ultimi giorni sul territorio italiano è un virus intestinale che colpisce i nostri amici a queattro zampe, specialmente i cani. La condizione prende il nome di parvovirosi ed è molto contagiosa nel regno canino, provoca problemi di Salute che, se non trattati in tempo, possono portare anche alla morte.

Si contano già decine di cani deceduti a causa di questo virus negli ultimi giorni, specialmente nella città di Genova, e la situazione sembra allarmare non pochi veterinari italiani. [VIDEO]

Parvovirosi: il virus che uccide i cani

La parvovirosi canina è un virus assai fastidioso e contagioso che, se non curato in tempo, può portare alla morte del cane in pochissimi giorni.

Viene considerata come una vera e propria gastrointerite e viene trasmessa ai vari animali attraverso le feci di soggetti già infetti. Per prevenirne il contagio, infatti, è necessario fare molta attenzione a ciò che i nostri animali annusano, specialmente quando vengono portati fuori per le solite passeggiate. Deve essere una accortezza dei vari padroni, anche il raccogliere le feci dei propri cani dalla strada e gettarle all'interno degli appositi contenitori.

Solitamente, questa tipologia di virus attacca i cani di età compresa tra le 6 settimane ed i 6 mesi, ma può capitare che vengano colpiti anche gli animali di età maggiore e resta in incubazione per un periodo che va dai 3 ai 7 giorni. Una volta venuti in contatto con il virus, esso si attacca ai linfonodi della gola, spostandosi via via verso il sangue e raggiungendo così sia il midollo spinale che le pareti dell'intestino.

Proprio per questo motivo i sintomi sono gli stessi di una vera e propria gatroenterite: inappetenza, vomito, diarrea con presenza di sangue nelle feci, febbre alta e spossatezza. Nei casi più gravi, la parvovirosi può causare anche scompensi cardiaci. [VIDEO]

Cosa fare se il cane ha i sintomi del virus?

Se si ha anche solo il sospetto che il proprio cane sia stato contagiato dal virus della parvovirosi è assolutamente consigliato contattare il proprio veterinario e richiedere un appuntamento. Tra le cose più importanti da fare vi è la necessità di non sottovalutare mai la diarrea ed il vomito, poiché, per quanto possano sembrare banali, possono portare ad una rapida disidratazione dell'animale.

Nella maggior parte dei casi, i veterinari consigliano di tenere idratato il cane anche tramite iniziezioni sottocutanee e di somministrare antibiotici e protezioni gastriche per riuscire ad eliminare quanto prima il virus e contrastare la sua azione degradativa verso l'intestino.