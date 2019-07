Brutta notizia per chi usa molto lo Smartphone ed altri dispositivi elettronici. Un team di studiosi colombiani ha scoperto che l'utilizzo massiccio dei telefonini farebbe ingrassare. In poche parole tali apparecchi favorirebbero sovrappeso e obesità. Il motivo è semplice: se le persone, soprattutto i ragazzi, passano molte ore con gli smartphone sottraggono tempo all'attività fisica, dunque il rischio di aumentare di peso cresce sostanzialmente.

Lo studio colombiano è stato illustrato all'American College of Cardiology Latin America Conference 2019. Gli autori della ricerca hanno esaminato alcuni studenti universitari, constatando che quelli che usavano i loro telefonini per oltre 5 ore al giorno correvano un rischio del 43% in più di diventare obesi.

Si rischiano gravi patologie

Mirary Mantilla-Morrón, esperta colombiana in riabilitazione polmonare cardiaca e vascolare, ha evidenziato che gli smartphone e gli altri apparecchi elettronici sono senza dubbio importanti e attraenti ma dovrebbero anche essere usati per favorire comportamenti sani e migliorare lo stile di vita della popolazione.

Secondo la ricercatrice passare molto tempo davanti allo schermo dei telefonini "facilita comportamenti sedentari" e incrementa il rischio di gravi patologie, come il tumore, il diabete e la morte prematura. Gli studiosi si sono concentrati su oltre mille studenti della facoltà di Scienze della Salute dell'Università Bolivar tra giugno e dicembre dell'anno scorso. Il rischio di obesità e sovrappeso inoltre sarebbe maggiore per le donne.

Mai perdere di vista l'esercizio fisico e la corretta alimentazione

Rischiano molto di ingrassare, secondo gli esperti, coloro che usano lo smartphone oltre 5 ore al giorno perché molto probabilmente, in tale lasso di tempo, si assume junk food come bibite zuccherate e dolci. Senza contare il tempo che si sottrae all'attività fisica. È evidente, dunque, che oggi una delle cause dell'obesità è l'utilizzo massiccio dei telefonini ed altri dispositivi elettronici.

Mantilla-Morrón ha dichiarato che la tecnologia indubbiamente facilita le nostre vite ma non bisogna mai dimenticare l'importanza dell'esercizio fisico e di uno stile alimentare sano. Ognuno dovrebbe ricordarsi, anche durante i giorni lavorativi, di assumere atteggiamenti virtuosi a tavola e allenarsi, riducendo il tempo passato davanti agli smartphone. "Fare piccoli passi per ridurre i tempi di visualizzazione inutili farà molto per la vostra salute", ha aggiunto la studiosa.

Gli esperti hanno condotto il loro studio su un gruppo formato da 360 uomini e 700 donne, che avevano un'età media rispettivamente di 20 e 19 anni.