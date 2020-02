Secondo una ricerca dello University College London, i tumori avrebbero un proprio linguaggio per potersi diffondere in maniera efficace all'interno di un organismo. Il team di ricercatori britannici sarebbe riuscito a decodificare questa "lingua" con cui le cellule tumorali si scambiano informazioni e segnali. Queste "parole" scambiate tra le cellule sarebbero infatti la causa della crescita incontrollata di un tumore all'interno di un organo. Gli scienziati dello University College London sono riusciti a captare le "voci" delle cellule grazie ad una tecnica particolare che ha permesso di distinguere le singole "parole" scambiate da milioni di cellule contenute in organoidi.

Nel campo delle ricerche sul cancro vengono riprodotti in laboratorio i cosiddetti organoidi, che sono piccoli tumori coltivati in provetta, isolati dalle cellule dei pazienti.

Una ricerca sulle informazioni scambiate dalle cellule tumorali

I risultati della ricerca sugli organoidi sono stati resi noti sulla rivista Nature Methods. Secondo quanto riportato da Chris Tape, il coordinatore della ricerca inglese, "ascoltare" le voci delle cellule tumorali insieme non serve a molto. Per questo motivo è stato necessario captare le singole parole delle cellule grazie ad una tecnica particolare.

Innanzitutto i ricercatori hanno isolato le singole cellule degli organoidi e le hanno mescolate insieme ad anticorpi specifici. Generalmente gli anticorpi vengono utilizzati per intrappolare le molecole segnale delle singole cellule tumorali. Ma in questo caso i ricercatori non hanno utilizzato gli anticorpi da soli, bensì legati a metalli pesanti. In questo modo è stato possibile separare gli anticorpi dalle cellule attraverso un campo magnetico.

Questa procedura è stata ripetuta per analizzare gli organoidi di tumori del colon, individuando 28 molecole segnale che sono state scambiate da sei tipologie di cellule su oltre un milione di cellule. I risultati della sperimentazione hanno dimostrato che le cellule tumorali favoriscono una crescita incontrollata del tumore, alterando la rete di segnali molecolari provenienti dal tessuto.

Ascoltare le cellule tumorali per trovare una cura farmacologica per il cancro

Il coordinatore della ricerca Chris Tape ha anche aggiunto che le cellule tumorali imitano i segnali di crescita delle cellule provenienti dall'ambiente circostante. Quando il tessuto dell'organismo è sano, i segnali provenienti dall'ambiente esterno vengono controllati. Invece le mutazioni derivanti dalle cellule tumorali possono causare un crescita incontrollata. Finora lo studio sugli organoidi ha permesso di comprendere come comunicano le cellule tumorali tra loro. Ma questo studio ha permesso anche di fare progressi nella ricerca sul cancro, al fine di testare nuovi farmaci sperimentali su modelli realistici di tumori creati in laboratorio.