La realtà aumentata viene utilizzata in molti contesti, da quello ludico a quello più professionale. Ma per la prima volta nella storia della medicina i dispositivi di realtà aumentata sono stati utilizzati anche per salvare un paziente. Presso l'ospedale S.Orsola di Bologna un medico ha utilizzato un visore durante un intervento chirurgico, un'operazione maxillo-facciale che consisteva nel resecare e riposizionare la mascella e la mandibola di un paziente in modo da restituirgli la funzionalità del morso.

Si tratta di un caso eccezionale, reso possibile grazie ad un progetto europeo coordinato dall'Università di Pisa. Grazie alla tecnologia un chirurgo ha potuto ottenere informazioni essenziali sul paziente in tempo reale, senza dovere ricorrere ad un monitor esterno.

In cosa consiste il progetto europeo Vostars sulla realtà aumentata

La realtà aumentata è entrata per la prima volta in una sala operatoria di Bologna grazie al progetto europeo Vostars. Il visore speciale che ha guidato il medico durante l'operazione è stato fornito dalla stessa università che ha coordinato il progetto europeo.

Vostars, acronimo di Video and Optical See Through Augmented Reality Surgical Systems, è un progetto che coinvolge moltissimi enti di ricerca, aziende e centri clinici operanti in Italia e in Europa. Tale progetto internazionale è coordinato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Finanziato con più di tre milioni di euro per tre anni, Vostars è un progetto che mira a diffondere l'utilizzo di un visore che riesca a integrare tutto ciò che è stato progettato e realizzato in ambito di realtà aumentata fino ad oggi.

La messa a fuoco di oggi virtuali fa sì che quelli reali vengano visti in modo sfocato. Il modo di percepire le distanze dall'occhio potrebbe essere un problema nel momento in cui il medico, con un bisturi in mano, deve operare un paziente. Il chirurgo deve spostare continuamente lo sguardo dal monitor al paziente, perdendo la concentrazione e rendendo l'operazione a volte inefficace. Il visore Vostars è stato creato proprio per ovviare a queste difficoltà tecniche, e rendere disponibili nel campo visivo del chirurgo tutte le informazioni di cui necessita per operare al meglio.

Un intervento chirurgico reso possibile grazie ad un visore

Il visore di realtà aumentata permette al medico di monitorare in tempo reale le condizioni essenziali del paziente, quali battito cardiaco, ossigenazione del sangue e tutti gli altri parametri vitali. Inoltre, sempre grazie al visore, il medico può osservare tutte le immagini medicali che vengono acquisite prima e dopo l'intervento, in allineamento con l'anatomia del paziente. In questo modo al chirurgo è garantita una visione a raggi x dell'anatomia del paziente prima e durante l'intervento per poter operare con estrema precisione.