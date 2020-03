L'università olandese di Utrecht, tramite il proprio sito BioRxiv, ha comunicato di aver creato un farmaco in grado di aggredire il Coronavirus Sars-CoV2. L'agente attivo, un anticorpo monoclonale, è infatti in grado di riconoscere la proteina utilizzata dal coronavirus per attaccare i canali respiratori del corpo umano.

Scoperto un anticorpo in grado di riconoscere ed eliminare le proteine del coronavirus

La proteina in questione si chiama Spike e si trova sulla superficie del virus. L'anticorpo monoclonale di questo nuovo farmaco ha la capacità di impedire alla proteina di entrare in contatto con le cellule del corpo umano, annullando così le possibilità di sviluppo del Sars-CoV2 attraverso le vie respiratorie.

La scoperta è arrivata quasi casualmente. I ricercatori dell'università olandese stavano già lavorando da tempo ad un farmaco in grado di contrastare la Sars, e con l'arrivo del Covid-19 hanno deciso di testare l'anticorpo anche su questa nuova minaccia globale, constatando l'efficacia dell'agente attivo su entrambi i virus.

Il farmaco che neutralizza il coronavirus verrà sperimentato sugli animali e poi sugli esseri umani

Prima di poter mettere il nuovo farmaco a disposizione della comunità mondiale, i ricercatori hanno comunicato di aver bisogno di alcuni mesi.

Questo perché si devono eseguire ulteriori test per confutare l'efficacia dell'anticorpo monoclonale. Dopo aver effettuato dei test sugli animali, non si escludono infatti delle sperimentazioni tramite infusione di plasma ai malati (per il quale serve l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità) o altre tipologie di test da attuare su chi è risultato positivo al coronavirus.

Se la fase di sperimentazione avrà riscontri positivi, Chunyan Wang, capo del team di ricercatori olandesi, ha già comunicato l'intenzione di mettere in commercio il farmaco in questione.

La notizia è senz'altro positiva, perché fornirà alla comunità scientifica un'altra arma da utilizzare per ridurre il contagio.

Farmaci in grado di contrastare il coronavirus: notizie incoraggianti arrivano anche dall'Italia

La notizia è arrivato poco dopo la scoperta di un altro farmaco in grado di contrastare il Covid-19, il Tocilizumab, testato all'ospedale Pascale di Napoli con esiti incoraggianti (è infatti considerato "in grado di alleviare i sintomi della malattia").

Intanto, in Italia, i positivi al contagio da coronavirus sono saliti a 21197, aggiornamento del 14 marzo 2020. Il governo italiano insiste nel chiedere a tutta la nazione di non uscire di casa se non per motivi di necessità primaria. I morti, secondo le fonti ufficiali della Protezione Civile, sono 1441, mentre i pazienti che sono guariti dalla malattia sarebbero 1966.