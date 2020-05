Mentre il resto del mondo si prepara cautamente alla riapertura progressiva delle proprie attività, il Regno Unito piange la morte del piccolo Alexander Parsons, colpito a soli 8 mesi dalla malattia di Kawasaki. "Prendetevi cura dei vostri bambini, rimanete sempre con loro anche se l'isolamento vi sta facendo impazzire. Prendetevi tempo per vivere e respirare insieme": queste le parole che su Facebook, Kathryn Rowlands, la madre della vittima inglese più giovane di questa rara sindrome, rivolge a tutti i genitori, a chi ancora può trascorrere del tempo prezioso con i propri figli.

Il Coronavirus e la malattia di Kawasaki

In concomitanza con la pandemia Coronavirus, le diagnosi di sindrome di Kawasaki che colpisce e infetta i vasi sanguigni, sono aumentate in maniera considerevole. I bersagli principali, fino a oggi, sono stati i bambini contagiati da Sars-Cov-2, il Coronavirus, che nel mondo ha colpito più di 4,5 milioni di persone, provocando oltre 307mila decessi.

La correlazione tra queste due infezioni è ancora sconosciuta ma la madre di Alexander, bambino che fino a poche settimane prima godeva di ottima Salute, si scaglia contro il governo inglese: "Quello che è successo è incredibile. Il governo deve ascoltare i consigli degli scienziati e smetterla di giocare d'azzardo con la vita delle persone.

Se i medici avessero saputo qualcosa in più su questo collegamento, Alexander sarebbe ancora vivo, qui con noi."

La malattia di Alex

Impossibile e inaccettabile, per un genitore, vedere suo figlio spegnersi tra le sue braccia prematuramente. Straziante il dolore nel sapere di aver fatto tutto il possibile per salvare una vita ma che questo non sia servito per combattere la lotta contro un mostro che sembra ormai invincibile.

Nel ripercorrere le varie tappe che lei e il marito hanno percorso durante questo mese, Kathryna non riesce a trattenere le lacrime e lo choc diventa evidente a ogni parola pronunciata. I primi segni della malattia di Alex sono stata un'eruzione cutanea accompagnata da febbre alta, linfonodi ingrossati, mani e piedi sempre più rossi.La chiamata al 911, però, non ha l'effetto desiderato.

Gli operatori in turno sottovalutano la situazione, invitando i due genitori a stare tranquilli. Qualche giorno dopo, però, la situazione peggiora drasticamente: gli arti del bambino non solo sono coperti da macchie rossastre ma presentano anche dei rigonfiamenti che rendono la pelle estremamente turgida. Kathryn e il marito decidono di non aspettare, caricano il bambino in macchina e si dirigono verso il pronto soccorso dell'ospedale Derrifod. I medici non possono non preoccuparsi davanti a quello strano rush cutaneo in rapida estensione sul corpo del piccolo Alex. Arrivano gli esami: non si tratta di parotite bensì della malattia di Kawasaki.

In 24 ore, le condizioni del bambino precipitano drasticamente e inspiegabilmente, motivo per cui viene trasferito d'urgenza in una struttura pediatrica specializzata nel trattamento di malattie.

Purtroppo, è già troppo tardi: del liquido infetto sta circolando nei polmoni e la presenza di numerosi aneurismi coronarici portano Alexander, di soli 8 mesi, alla morte.

La prematura scomparsa del piccolo, ovviamente, oltre ad aver scosso l'opinione pubblica britannica e internazionale, ha messo in allarme ricercatori e studiosi, che stanno cercando di capire la relazione sospetta tra malattia di Kawasaki e Covid.

Per il momento, si tratta solo di ipotesi da confermare ma c'è una famiglia che aspetta risposte: risposte per mettere a tacere il proprio dolore, risposte per l'intera comunità che rivede emergere una malattia del passato e risposte per onorare la breve vita di Alexander, il bambino dai tratti angelici e dagli occhi azzurri, la vittima più giovane in tutta Europa.