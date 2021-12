La Salute dei denti ha un forte legame con la salute in generale. In particolare, è stato dimostrato che numerose patologie hanno una stretta correlazione con le infiammazioni del cavo orale. Recenti studi, ad esempio, hanno dimostrato che per alcune malattie sistemiche, come ad esempio il diabete, la connessione tra salute dei denti e salute in generale è bidirezionale, nel senso che le infezioni dentali possono causare la malattia che, a sua volta, può ulteriormente peggiorare le infezioni. Per quanto riguarda le malattie cardiache, invece, chi soffre di problemi dentali ha una probabilità doppia di sviluppare problemi cardiaci rispetto a chi conserva gengive in salute.

Come la salute dei denti influisce sulla salute in generale

I problemi di salute dei denti sono generati dalla presenza di batteri nel cavo orale. Problemi di salute possono inoltre essere causati da un non ottimale allineamento dei denti che possono essere alla base di difetti di postura, scoliosi, dolori articolari e mal di testa, oltre che di problemi digestivi a causa di una cattiva masticazione.

In generale, oltre 100 malattie sistemiche hanno una riconosciuta manifestazione orale tra le quali, oltre alle già citate, ictus, infezioni respiratorie e tumore del pancreas.

Per questo motivo, riveste una fondamentale importanza, per la salute in generale, la prevenzione dei disturbi dentali, da effettuare attraverso la quotidiana igiene orale, ad opera di spazzolino, filo interdentale e collutorio, e con le visite odontoiatriche in grado di diagnosticare malocclusioni e problemi alle gengive.

Il rapporto tra malattie cardiache e la salute dei denti

Il rapporto tra malattie cardiache e salute dentale è stato dimostrato, tra le altre, dalla ricerca di un’impresa di assicurazioni americana, la Delta Dental, specializzata nell’assistenza in campo dentistico, secondo la quale le malattie gengivali comportato un più elevato rischio di incorrere in disturbi cardiovascolari.

In presenza di una carente igiene orale, infatti, si verifica un accumulo di placca e tartaro che vanno ad incrementare la flora batterica. Gli stessi batteri, causa di carie e problemi gengivali, si diffondono, attraverso il sangue, ad altre parti del corpo. Arrivati al cuore, possono anche qui provocare infiammazioni alla base di alcune malattie cardiovascolari.

Nello specifico, la parodontite – malattia infettiva causata dalla placca che si deposita tra dente e gengiva – può favorire il passaggio dei batteri dalle gengive all’apparato cardiocircolatorio.

Diabete e parodontite, una relazione reciproca

Anche il diabete ha forti correlazioni con la parodontite. In passato, si riteneva che la malattia parodontale fosse una delle conseguenze del diabete, ma studi recenti hanno dimostrato che la relazione, almeno inizialmente è opposta: i pazienti affetti da parodontite hanno evidenziato una maggiore propensione a sviluppare il diabete. Questa patologia, infatti, secondo la EFP (Federazione Europea di Parodontologia), influenza negativamente il livello glicemico.

L’iperglicemia, a sua volta, espone maggiormente il paziente diabetico alla formazione della placca, la quale danneggia le gengive causando nuove infezioni. Si innesta in questo modo un circolo vizioso di causa/effetto a discapito della salute del paziente.

Per questo motivo, l’attenzione alla salute delle gengive è molto importante sia per la prevenzione del diabete che per chi già ne soffre.