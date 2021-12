La dieta gioca un ruolo molto importante per mantenere in buona Salute, nel tempo, i nostri denti. Alcuni alimenti possono influire negativamente a causa degli alti livelli di zuccheri e acidità che lasciano nella saliva, favorendo un ambiente nel quale proliferano batteri, causa principale dell’insorgenza delle carie. Quindi, seguire una dieta equilibrata è utile non solo alla salute del nostro organismo in generale ma anche a quella dei nostri denti. Se la nostra alimentazione è povera di determinati nutrienti oppure è caratterizzata da un uso sconsiderato di alimenti ritenuti dannosi, il nostro sorriso ne pagherà inevitabilmente le conseguenze con la comparsa di placca, carie, alito cattivo e patologie ad esse collegate.

Dieta e salute dei denti: gli alimenti amici del sorriso

Gli alimenti ritenuti dagli esperti più sicuri per la salute della nostra bocca sono quelli “anticariogeni”. Si tratta, in pratica, di alimenti che hanno la caratteristica di riuscire a contrastare la formazione della carie favorendo, allo stesso tempo, un'efficace pulizia dei denti e la crescita di batteri benefici.

I denti sono costituiti prevalentemente di calcio, come le nostre ossa, ragione per la quale

il latte e suoi derivati contribuiscono notevolmente alla salute dentale. I latticini, come lo yogurt, hanno inoltre un alto contenuto di lattobacilli che hanno la caratteristica di intervenire positivamente sulla salute delle mucose gengivali, combattendo la formazione di potenziali microrganismi patogeni.

Altre sostanze molto importanti per la salute dei nostri denti sono il ferro, i sali minerali di magnesio, lo zinco, il manganese, il selenio e il fluoro. La verdura e la frutta sono piene di queste sostanze preziose, insieme alle vitamine C ed E. Ortaggi a foglia larga come l’insalata, gli spinaci, la bietola e altre verdure simili aiutano a pulire la bocca, mentre i pomodori, il sedano e le carote, servono a rinforzare lo smalto e a eliminare la placca.

I frutti di bosco, inoltre, grazie alla loro azione antibatterica, riescono a ridurre i possibili depositi di placca.

L’integrazione nella propria dieta di frutta e verdure croccanti come mele, finocchi e frutta secca come noci, nocciole e mandorle, favoriscono l’uso della dentatura e la conseguente eliminazione di possibili residui di cibo che potrebbero fermentare e provocare danni nel cavo orale.

Anche le proteine hanno un ruolo importante nella longevità dei denti. Si rivelano, infatti, determinanti per mantenere una buona struttura dei denti e delle gengive, anche il pesce, la carne bianca e i legumi, in particolare i fagioli, che contengono ferro e magnesio che, come abbiamo visto, sono elementi essenziali nella dieta.

Gli alimenti da evitare

Gli alimenti più dannosi per la salute dei denti sono quelli che hanno una carica elevata di acidità, come gli agrumi e in particolar modo le arance che contengono acido citrico, elemento fortemente abrasivo. Se si vuole proteggere lo smalto dei denti, anche l'aceto e la birra e tutti i superalcolici sono alimenti da usare con moderazione. Nella lista nera sono inserite, oltre a tutti i prodotti ricchi di zuccheri, anche le bevande gassate e zuccherate che, a causa della loro azione corrosiva, aggrediscono la struttura dei denti come la dentina e la polpa.

Attenzione anche a tutte le sostanze come il caffè e il tè che possono causare macchie sui denti che col tempo diventano difficili da rimuovere e resistenti anche alle tecniche di pulizia del dentista.

I consigli degli esperti per mantenere i denti in salute

Osservare una scrupolosa igiene orale dopo ogni pasto o dopo l’assunzione di cibi e bevande ritenute nocive per i nostri denti, è sicuramente una consuetudine quotidiana da non sottovalutare. Un elemento importante è anche il tempo di permanenza dei cibi zuccherini all’interno della bocca che espongono maggiormente i denti all’attacco degli acidi in essi contenuti.

Abitudini igieniche da imparare fin da piccoli, come l’uso dello spazzolino e del filo interdentale, così come la limitazione nel consumo di zuccheri e alimenti raffinati, possono favorire il mantenimento di un sorriso più sano.