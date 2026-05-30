Il Ministero della Salute ha annunciato l'introduzione di un obbligo di dichiarazione per i viaggiatori in arrivo in Italia, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. La misura, comunicata il 30 maggio 2026, risponde all'aumento dei casi di Ebola registrati in tali Paesi africani. L'obbligo riguarda chi abbia soggiornato o transitato nelle aree indicate nei ventuno giorni precedenti l'ingresso in Italia.

La dichiarazione dovrà essere presentata alle autorità sanitarie competenti al momento dell'arrivo.

La misura mira a rafforzare il monitoraggio sanitario e a prevenire la diffusione del virus nel territorio nazionale. La decisione è maturata a seguito delle segnalazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha evidenziato un incremento dei casi di Ebola in alcune regioni del Congo e dell'Uganda.

Nuove disposizioni e sorveglianza per i viaggiatori

L'obbligo di dichiarazione impone ai viaggiatori di fornire informazioni dettagliate sul proprio soggiorno nei Paesi indicati e su eventuali sintomi riconducibili all'infezione da Ebola. Ciò permette alle autorità sanitarie di attivare i protocolli di sorveglianza e assistenza in caso di sospetto contagio. Il Ministero della Salute ha invitato i viaggiatori a collaborare per garantire la sicurezza collettiva e la salute pubblica.

La misura si inserisce in un quadro di prevenzione che mira a evitare panico e sottovalutazione del rischio. Pur non essendoci una minaccia immediata per l'Europa, le autorità italiane hanno scelto un approccio prudenziale. Ciò si traduce in un rafforzamento del monitoraggio, evitando restrizioni più severe come il blocco dei voli o la quarantena obbligatoria, che potrebbero generare allarmismo.

Il ruolo del Ministero della Salute nella tutela della collettività

Il Ministero della Salute è l'organo istituzionale italiano preposto alla tutela della salute pubblica e alla gestione delle emergenze sanitarie. I suoi compiti includono prevenzione, sorveglianza epidemiologica e coordinamento delle risposte a minacce infettive.

L'attuale obbligo di dichiarazione si affianca ad altre misure di controllo per le malattie trasmissibili, a dimostrazione di un impegno costante per la protezione della popolazione.

Le autorità sanitarie hanno ribadito che la situazione è costantemente monitorata. Eventuali ulteriori provvedimenti saranno valutati in base all'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il Ministero ha sottolineato che la collaborazione dei viaggiatori è "fondamentale per la protezione della salute pubblica e la tempestiva individuazione di eventuali casi sospetti", riaffermando l'importanza di un approccio congiunto per la salvaguardia collettiva.