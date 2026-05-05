L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un allarme riguardo una possibile trasmissione da uomo a uomo dell'hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente in navigazione al largo di Capo Verde. Questo sospetto focolaio ha generato notevole preoccupazione tra le autorità sanitarie internazionali, che stanno monitorando attentamente la situazione.

Maria Van Kerkhove, direttrice per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell’Oms, ha fornito dettagli cruciali sulla valutazione dell'organizzazione.

Ha dichiarato: «Riteniamo che possa esserci una trasmissione da uomo a uomo tra i contatti più stretti». Questa affermazione sottolinea la serietà e la complessità del quadro epidemiologico che si sta delineando a bordo della nave.

L'Oms ha confermato la presenza di due casi di hantavirus tra le persone a bordo della MV Hondius, ai quali si aggiungono altri cinque casi attualmente sospetti. La gravità della situazione è purtroppo accentuata dal tragico bilancio di tre decessi registrati tra gli individui coinvolti in questo focolaio virale.

Considerando il periodo di incubazione dell’hantavirus, che può variare in modo significativo da una a sei settimane, l’Oms ha avanzato l'ipotesi che le infezioni iniziali possano essere avvenute prima che i soggetti salissero a bordo della nave.

Nonostante questa presunzione, l'organizzazione non esclude affatto la possibilità di una successiva diffusione del virus all'interno dell'ambiente confinato dell'imbarcazione. «Riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto», ha ribadito l'Oms, evidenziando la necessità di un'analisi approfondita delle dinamiche di contagio in un contesto così particolare.

La situazione a bordo della MV Hondius

La nave da crociera MV Hondius si trova attualmente in navigazione nell’Oceano Atlantico, nelle vicinanze di Capo Verde, ed è il centro di questa emergenza sanitaria. La scoperta di casi sia confermati che sospetti di hantavirus ha attivato un protocollo di monitoraggio intensivo da parte delle autorità sanitarie globali.

Il potenziale di trasmissione tra individui che condividono spazi ristretti, come quelli tipici di una nave da crociera, è un aspetto cruciale che l'Oms sta esaminando con particolare attenzione per comprendere appieno le vie di diffusione del virus in un ambiente chiuso.

Caratteristiche dell'hantavirus e le indicazioni dell'Oms

L’hantavirus è riconosciuto come un virus raro ma con la capacità di provocare malattie gravi nell’uomo. L'Oms ribadisce l'importanza di considerare il suo lungo e variabile periodo di incubazione nel processo di indagine epidemiologica. Sebbene la presunzione iniziale sia che l'esposizione al virus sia avvenuta esternamente alla nave, la possibilità che si siano verificati contagi tra persone a stretto contatto a bordo non viene affatto esclusa.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a seguire da vicino l'evoluzione della situazione, fornendo costantemente aggiornamenti e linee guida sulle misure di prevenzione e controllo necessarie per gestire efficacemente l'emergenza sanitaria a bordo della MV Hondius.