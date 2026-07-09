Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, ha posto l'accento sul ruolo insostituibile dei medici nella salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini. L'intervento, avvenuto a Roma il 9 luglio 2026 in occasione di un importante incontro istituzionale, ha evidenziato in modo chiaro i significativi sacrifici personali che la categoria professionale è chiamata a sostenere quotidianamente. Anelli ha ribadito con forza il profondo valore sociale intrinseco alla professione medica, sottolineando come essa sia un pilastro essenziale per la collettività.

Nel corso del suo discorso, Anelli ha dichiarato esplicitamente che «i medici garantiscono i diritti dei cittadini, spesso pagando costi personali molto alti». Questa affermazione sottolinea non solo l'impegno costante, ma anche il tributo che gli operatori sanitari versano per assicurare l'accesso alle cure e la tutela della salute. L'impegno quotidiano di questi professionisti è stato rimarcato come indispensabile per il corretto funzionamento del sistema sanitario nazionale, specialmente in un periodo caratterizzato da crescenti pressioni e da una domanda di servizi sanitari sempre più elevata e complessa.

Il Ruolo della Fnomceo e la Tutela dei Diritti

La Fnomceo si configura come l'organismo di coordinamento e rappresentanza degli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri su tutto il territorio italiano.

La sua missione è duplice: da un lato, promuovere e vigilare sulla qualità e l'etica della professione medica, garantendo standard elevati di cura; dall'altro, tutelare attivamente i diritti sia dei professionisti iscritti sia, in egual misura, dei cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari. Secondo le parole di Anelli, il compito dei medici trascende la mera erogazione di prestazioni sanitarie, estendendosi alla difesa attiva dei principi fondamentali della salute pubblica, intesa come bene primario e irrinunciabile per ogni individuo.

I Sacrifici Personali e l'Impegno dei Medici

Durante il suo intervento, il presidente Anelli ha voluto mettere in luce le difficoltà concrete che i medici affrontano nella loro quotidianità lavorativa.

Ha evidenziato come siano frequentemente sottoposti a carichi di lavoro elevati, costretti a sostenere turni prolungati e ad operare in situazioni di forte stress psicofisico. Queste condizioni, ha precisato, hanno spesso ripercussioni significative sulla loro vita personale e familiare, richiedendo un tributo non indifferente. «Paghiamo costi personali molto alti per garantire il diritto alla salute», ha aggiunto Anelli, enfatizzando la necessità impellente di un maggiore riconoscimento e di una più profonda valorizzazione dell'impegno e della dedizione dimostrati dall'intera categoria.

L'incontro ha offerto una preziosa opportunità per una riflessione approfondita sulle condizioni di lavoro dei medici e sull'importanza cruciale di assicurare un adeguato sostegno a tutti coloro che, con professionalità e abnegazione, operano ogni giorno per la tutela della salute collettiva. È emersa la chiara consapevolezza che il benessere dei professionisti sanitari è strettamente legato alla capacità del sistema di garantire un'assistenza efficace e umana a tutti i cittadini.