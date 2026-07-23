L'ospedale di Arco, situato nella provincia di Trento, ha inaugurato un nuovo robot ortopedico dedicato alla chirurgia protesica avanzata. Operativo da luglio 2026, questo sistema innovativo consente di eseguire interventi di alta precisione su anca e ginocchio, elevando la qualità delle procedure chirurgiche e incrementando la sicurezza per i pazienti.

Il robot, come comunicato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), permette una pianificazione e realizzazione degli interventi protesici con maggiore accuratezza rispetto alle tecniche tradizionali.

L'adozione di questa tecnologia rappresenta un passo significativo per l'ospedale di Arco, che ambisce a diventare un punto di riferimento regionale per la chirurgia ortopedica. Il sistema robotico è stato presentato nei giorni scorsi durante un incontro che ha coinvolto rappresentanti della direzione sanitaria e specialisti del settore, sottolineando l'importanza di tale introduzione.

La precisione della chirurgia robotica ad Arco

Il robot ortopedico installato presso l'ospedale di Arco offre una pianificazione pre-operatoria dettagliata e un'esecuzione guidata dell'intervento. Questi elementi apportano benefici concreti in termini di precisione e contribuiscono a una riduzione dei tempi di recupero per i pazienti.

L'apparecchiatura è progettata per assistere il chirurgo in ogni fase dell'operazione, dalla preparazione dell'osso all'impianto della protesi, garantendo un adattamento personalizzato alle specifiche esigenze di ciascun paziente.

La direzione dell'Apss ha evidenziato che l'investimento nel nuovo robot risponde alla strategia di offrire ai cittadini tecnologie all'avanguardia e di migliorare la qualità delle cure erogate dal sistema sanitario provinciale. L'ospedale di Arco, con questo potenziamento, rafforza la propria dotazione tecnologica, ampliando l'offerta di servizi specialistici in ambito ortopedico e consolidando la sua posizione come centro d'eccellenza.

L'ospedale di Arco nella rete sanitaria trentina

L'ospedale di Arco è parte integrante della rete ospedaliera gestita dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) della Provincia autonoma di Trento. L'Apss è responsabile della gestione delle strutture sanitarie pubbliche del territorio, assicurando servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per l'intera popolazione trentina.

L'introduzione di tecnologie innovative come il robot ortopedico si allinea perfettamente con l'obiettivo dell'Apss di migliorare continuamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte dalla rete ospedaliera provinciale. Questo impegno verso l'innovazione tecnologica è un pilastro fondamentale per garantire un servizio sanitario moderno, efficiente e sempre più attento alle esigenze dei cittadini.