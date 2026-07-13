Una nuova tecnologia per la chirurgia toracica promette di ridurre i tempi in sala operatoria fino a 25 minuti. Questa innovazione è al centro del primo studio italiano sull'impatto economico-organizzativo del VivaSight 2 Double Lumen Tube (DLT), un tubo endotracheale monouso dotato di microtelecamera per il controllo continuo del posizionamento durante la ventilazione monopolmonare, tecnica chiave in chirurgia toracica.

Pubblicata su ClinicoEconomics and Outcomes Research e condotta dall'Istituto dei tumori Pascale di Napoli, la ricerca è la prima in Italia a valutare non solo gli aspetti clinici, ma anche le ricadute sull'organizzazione ospedaliera e sui costi dell'intero percorso assistenziale.

Coordinato da Arturo Cuomo, direttore della Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, lo studio ha coinvolto quarantasei pazienti adulti sottoposti a chirurgia toracica.

L'innovazione del VivaSight 2 DLT

I ricercatori hanno confrontato il VivaSight 2 DLT con i tubi a doppio lume tradizionali, analizzando tutte le fasi: impiego del personale sanitario, tempi di sala operatoria, broncoscopia intraoperatoria e sanificazione. La telecamera incorporata è l'elemento chiave, permettendo di verificare in tempo reale il corretto posizionamento del tubo senza l'uso sistematico del broncoscopio.

Questo approccio rende la procedura più lineare, riducendo i passaggi tecnici e ottimizzando l'uso delle risorse.

I risultati mostrano che il nuovo dispositivo riduce i tempi operatori fino a 25 minuti. Accanto ai benefici organizzativi, si registra un vantaggio economico: un risparmio medio di 86,36 euro per intervento, che può arrivare a 193,89 euro se la tecnica tradizionale richiederebbe controlli broncoscopici aggiuntivi.

Benefici a lungo termine e impatto economico

I dati economici e organizzativi dello studio italiano sono confermati da analisi successive. Su 50 pazienti e una proiezione annuale di 400 casi (328 eleggibili), si conferma che, pur con un costo unitario superiore, il risparmio medio per procedura è di 86,36 euro, salendo a 193,89 euro con controlli broncoscopici aggiuntivi.

Lo studio proietta risparmi netti significativi: 16.728,54 euro a un anno, 50.185,62 euro a tre anni e 83.642,70 euro a cinque anni, con una riduzione del 15% dei costi variabili diretti.

La sostituzione completa dei DLT convenzionali ridurrebbe del 41% i costi variabili diretti, generando risparmi di 33.457,08 euro (un anno), 100.371,25 euro (tre anni) e 167.285,41 euro (cinque anni). Il VivaSight-DLT ha inoltre ridotto i tempi operatori tra 14 e 25 minuti (media 19,5 minuti), migliorando il turnover della sala operatoria.