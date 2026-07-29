Dopo oltre dieci anni di inattività, la guardia medica turistica di Solanas ha riaperto i battenti, offrendo un servizio essenziale per i visitatori del litorale. L'iniziativa, attiva fino al 15 settembre, mira a garantire un'assistenza sanitaria di prossimità ai numerosi turisti che scelgono la costa per le loro vacanze estive.

La riattivazione del servizio è il risultato dell'impegno congiunto della direzione del distretto sociosanitario di Quartu e della collaborazione con l'amministrazione comunale di Sinnai. Pierpaolo Pateri, direttore del distretto sociosanitario di Quartu, ha sottolineato l'importanza di questa sinergia, affermando che ha permesso di ripristinare un "servizio di assistenza fondamentale per i turisti che scelgono la nostra costa per trascorrere le vacanze e garantire così la loro sicurezza".

Servizi Sanitari per i Turisti a Solanas

La Guardia Medica Turistica si configura come un presidio essenziale, specificamente pensato per i cittadini non residenti che soggiornano nella zona durante il periodo estivo. I medici operanti presso la struttura sono pienamente abilitati a svolgere diverse funzioni cruciali per la salute dei vacanzieri. Tra queste, rientrano l'effettuazione di visite mediche generali, la prescrizione di farmaci necessari e la richiesta di esami diagnostici o visite specialistiche, qualora le condizioni cliniche lo richiedano.

Inoltre, i professionisti sanitari possono formulare proposte di ricovero, utilizzando il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, e rilasciare i certificati di malattia.

Un ulteriore servizio offerto, per i casi in cui le condizioni del paziente lo rendano indispensabile, è la visita domiciliare, assicurando così un'assistenza completa e flessibile.

Costi e Modalità di Rimborso

Le prestazioni erogate dalla guardia medica turistica sono a pagamento, secondo un tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. I costi sono i seguenti: 20 euro per le visite ambulatoriali, 35 euro per le visite domiciliari e 8 euro per la ripetizione delle ricette. Per ogni servizio usufruito, viene rilasciata una regolare ricevuta fiscale. Questa ricevuta è valida ai fini del rimborso delle spese sostenute, che può essere richiesto presso la propria ASL di appartenenza, seguendo le specifiche modalità previste dalla normativa vigente.

Il Ruolo della ASL di Cagliari nell'Assistenza Sanitaria Estiva

La ASL di Cagliari, di cui il distretto sociosanitario di Quartu è parte integrante, detiene la responsabilità primaria nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi sanitari su tutto il territorio di competenza. Questo include anche l'erogazione di servizi mirati ai flussi turistici stagionali. L'azienda sanitaria locale si impegna a garantire un'assistenza sanitaria di base e specialistica adeguata, gestendo le infrastrutture e le risorse necessarie per rispondere efficacemente alle esigenze sia della popolazione residente che dei numerosi visitatori.

L'attivazione del servizio di guardia medica turistica si inserisce pienamente nell'ampio quadro delle iniziative della ASL, volte ad assicurare una copertura sanitaria ottimale durante i periodi di maggiore afflusso di turisti. L'obiettivo è fornire una risposta rapida e qualificata ai bisogni di salute dei vacanzieri, contribuendo in modo significativo alla sicurezza sanitaria complessiva del territorio.