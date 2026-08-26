In Valle d'Aosta sono state implementate nuove procedure per semplificare l'accesso alle vaccinazioni pediatriche. L'iniziativa, annunciata dall'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, mira a rafforzare la copertura vaccinale tra i più giovani e a facilitare le famiglie nel percorso di prevenzione. Le modifiche introdotte sono il risultato di un impegno concreto per agevolare l'adesione alle campagne vaccinali.

L'assessore Marzi ha evidenziato come il sistema sanitario regionale abbia lavorato per ottimizzare i processi di prenotazione e somministrazione dei vaccini, con l'obiettivo di rendere l'accesso ai servizi vaccinali più rapido ed efficiente per i genitori.

Tra le novità figurano l'introduzione di orari più flessibili, la possibilità di utilizzare strumenti digitali per le prenotazioni e l'ampliamento dei punti di vaccinazione distribuiti sul territorio. Queste misure sono state adottate per rispondere in modo più efficace alle esigenze delle famiglie e per assicurare che ogni bambino possa ricevere le vaccinazioni previste dal calendario nazionale.

Il Servizio Vaccinale Regionale e le Nuove Procedure

La Regione ha riorganizzato il servizio vaccinale, prevedendo, in particolare per i bambini non in regola con il calendario vaccinale, la possibilità di accedere direttamente agli ambulatori vaccinali senza necessità di prenotazione. Questa scelta strategica, già adottata da un anno, mira a rafforzare il raccordo tra scuola, famiglie e Azienda sanitaria.

Marzi ha sottolineato che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la tutela della salute pubblica, richiedendo organizzazione, attenzione costante e capacità di anticipare le criticità.

Le elevate coperture vaccinali già raggiunte nella regione tra i più giovani sono considerate un risultato importante, ma non un traguardo definitivo. È fondamentale continuare a operare affinché nessun bambino resti esposto a rischi prevenibili e sia garantita la massima protezione anche alle persone più fragili. Le famiglie possono ottenere informazioni dettagliate sulle modalità di prenotazione e sugli orari disponibili attraverso i canali ufficiali dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il Ruolo Strategico del Dipartimento di Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, svolge un ruolo centrale nella tutela della salute della popolazione valdostana. Questo servizio si articola in Igiene e Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro, ed è responsabile della pianificazione e dell'erogazione delle vaccinazioni, fornendo supporto informativo alle famiglie e garantendo la corretta esecuzione delle procedure previste dalle normative.

Le attività vaccinali includono le vaccinazioni per minori da 0 a 18 anni, con possibilità di prenotazione, e le vaccinazioni a libero accesso con orari e sedi specifiche ad Aosta, Morgex, Châtillon e Donnas.

Vengono inoltre gestite le vaccinazioni per adulti e la medicina dei viaggi, oltre a campagne vaccinali periodiche. Il servizio si occupa anche della sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, delle vaccinazioni pediatriche e adulte, della gestione del centro vaccinazioni internazionali e delle emergenze sanitarie come influenza e COVID-19, inclusa l'anagrafe vaccinale.

Tra le altre attività della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica rientrano le certificazioni per patenti, porto/detenzione armi, certificati per elettori impediti e per la sicurezza. Il servizio fornisce pareri igienico-sanitari per diverse strutture, tra cui sanitarie, socio-sanitarie, scuole e opere pubbliche, oltre a occuparsi di igiene ambientale (controlli su aria, acqua, suolo, edifici scolastici), igiene edilizia (urbanistica, salubrità, agibilità, consulenze su barriere architettoniche, legionellosi, radon, acustica) e igiene cimiteriale.

Un'altra area fondamentale è la promozione della salute, con campagne su fumo, alcool, obesità, sedentarietà e alimentazione, e l'epidemiologia, che include la gestione di registri di malattie rare, tumori e mesoteliomi, e il monitoraggio delle coperture vaccinali.

Le nuove modalità annunciate mirano a rafforzare la collaborazione tra istituzioni sanitarie e cittadini, con l'obiettivo primario di mantenere alti livelli di copertura vaccinale tra i bambini e prevenire efficacemente la diffusione di malattie infettive nella comunità.