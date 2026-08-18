Un gruppo internazionale, coordinato dall’Università di Trento, ha individuato nuove prospettive di cura per la sindrome di Kabuki, una rara malattia genetica che incide sullo sviluppo neurologico e fisico. Lo studio, pubblicato su una rivista scientifica, ha coinvolto le Università di Colonia e Copenaghen, oltre ad altri centri, frutto di una collaborazione internazionale.

Dettagli e Risultati dello Studio sulla Sindrome di Kabuki

La ricerca si è concentrata sull’analisi delle cause molecolari della sindrome di Kabuki, identificando un possibile approccio terapeutico per migliorare le condizioni dei pazienti.

Il team ha impiegato modelli animali e cellulari per testare una nuova strategia di trattamento, basata sulla modulazione di specifici processi epigenetici. I risultati hanno mostrato segnali incoraggianti per lo sviluppo di future terapie mirate.

La sindrome di Kabuki è caratterizzata da ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva e anomalie fisiche. Non esistono cure risolutive, ma solo trattamenti sintomatici. Questo nuovo studio apre la strada a terapie che agiscono sui meccanismi alla base della patologia. Uno dei ricercatori ha affermato: "I nostri risultati rappresentano un passo avanti nella comprensione della sindrome di Kabuki e offrono speranze concrete per il futuro dei pazienti".

L'Impegno dell'Università di Trento nella Ricerca Biomedica

L’Università di Trento promuove la ricerca scientifica in vari ambiti, tra cui la biomedicina. L’ateneo partecipa a progetti internazionali e collabora con istituzioni globali per lo sviluppo di nuove conoscenze e tecnologie. La sua missione include formazione di studenti e ricercatori e diffusione dei risultati per il progresso sociale.

La collaborazione tra UniTrento e centri europei ha unito competenze multidisciplinari e risorse avanzate, portando a progressi significativi nello studio di malattie genetiche rare come la sindrome di Kabuki. L’impegno dell’ateneo nella ricerca biomedica si riflette nella partecipazione a reti e consorzi per le malattie rare.