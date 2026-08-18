Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio D'Urso, ha confermato la sua permanenza alla guida della struttura, smentendo categoricamente le recenti indiscrezioni su un suo possibile trasferimento o un incarico presso il ministero della Salute. La precisazione è giunta tramite una nota ufficiale diffusa dall'ospedale, che chiarisce la posizione del dirigente e ribadisce il suo impegno.

D'Urso ha affermato con fermezza: “Desidero ribadire con chiarezza che continuerò a svolgere il mio incarico alla guida dell’azienda ospedaliera di Perugia, con il massimo impegno e con la consueta attenzione alle attività e ai progetti che stiamo portando avanti.

Intendo proseguire con piena convinzione il mandato affidatomi dalla Presidente della Regione, in un rapporto improntato alla massima lealtà istituzionale e alla condivisione degli obiettivi per il rafforzamento della sanità umbra, proseguendo altresì la proficua collaborazione con il Magnifico Rettore e con l'Università degli Studi di Perugia”. Ha inoltre sottolineato che “le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla stampa relativamente a un mio prossimo incarico presso il ministero della Salute non trovano riscontro”.

Ammodernamento e Nuove Dotazioni per l'Ospedale

L'Azienda Ospedaliera di Perugia è attualmente impegnata in un significativo piano di ammodernamento delle sue dotazioni.

Sono in corso le consegne di nuovi letti di degenza, destinati a reparti chiave come Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Epato‑Bilio‑Pancreatica e Breast Unit. Questo programma prevede l'acquisto di 464 letti, finanziati grazie a un investimento regionale di 1,7 milioni di euro, integrato da fondi aziendali. Ad oggi, 299 letti sono già stati sostituiti, e il progetto proseguirà fino al completo rinnovo delle strutture.

I nuovi dispositivi rappresentano un passo avanti nella qualità dell'assistenza: sono completamente elettrificati e dotati di tecnologie avanzate, progettati per migliorare la sicurezza dei pazienti e l'efficienza degli operatori sanitari. Tra le caratteristiche principali figurano la regolazione elettrica delle diverse inclinazioni tramite telecomando, la possibilità di simulare il movimento naturale del corpo – funzione particolarmente utile nella prevenzione delle lesioni da pressione – e una gestione più agevole delle operazioni di movimentazione dei pazienti da parte del personale sanitario.

La struttura è inoltre dotata di telaio rinforzato con portata fino a 270 chilogrammi e di sponde laterali regolabili per prevenire il rischio di cadute accidentali. Il piano di ammodernamento include anche l'acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali, tra cui ecografi, retinografi, massaggiatori cardiaci automatici, tavoli operatori, poligrafi e ulteriori strumenti destinati ai reparti, per potenziare ulteriormente l'offerta sanitaria.

Impegno per la Sanità Umbra e Collaborazioni Future

Il direttore generale D’Urso ha espresso gratitudine alla Regione Umbria per le risorse messe a disposizione, evidenziando come “investire nel rinnovo delle dotazioni significhi migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza, mettendo al tempo stesso il personale sanitario nelle condizioni di operare con strumenti sempre più efficienti e adeguati”.

Ha ribadito l'importanza della collaborazione istituzionale con la Regione e con l'Università degli Studi di Perugia, considerandola fondamentale per il rafforzamento della sanità regionale. L'impegno di D'Urso rimane pienamente rivolto all'Azienda Ospedaliera di Perugia, ai professionisti che vi operano e ai cittadini che quotidianamente si affidano ai servizi dell'ospedale, con l'obiettivo di offrire servizi sanitari sempre più qualificati attraverso il percorso di ammodernamento e i progetti in corso.