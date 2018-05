Dal 25 al 27 maggio la Nazionale italiana maschile di Pallavolo sarà impegnata nella prima tappa della Nations League 2018, il torneo che ha sostituito da quest'anno la World League. A seguire il calendario, gli orari e la copertura tv, oltre agli ultimi principali movimenti di mercato con protagonisti i principali club italiani. In attesa di conoscere i risultati della Nazionale femminile, impegnata nella seconda tappa della Volleyball Nations League, si accendono i riflettori sugli azzurri di coach Blengini, desiderosi di fare bella figura contro Germania, Brasile e Serbia, le prime tre avversarie di questa settimana.

Calendario prima tappa Nations League 2018 maschile

Venerdì 25 maggio si giocherà il match Italia-Germania, con l'inizio della gara fissato per le ore 17.00 presso la città di Kraljevo, in Serbia.

Nella giornata successiva, sabato 26 maggio, in calendario la sfida Italia-Brasile. La partita contro i campioni olimpici di Rio de Janeiro inizierà alle ore 16.00. Terzo e ultimo appuntamento della prima settimana della Nations League maschile domenica 27 maggio, quando si disputerà l'incontro Italia-Serbia, alle ore 19.00.

Gli incontri dell'Italvolley saranno trasmessi su Rai Sport, che detiene i diritti di trasmissione dell'evento nel nostro Paese. Le tre gare iniziali andranno in onda in differita: Italia-Germania alle 00.50, Italia-Brasile all'1.15 e Italia-Serbia alle 22.35. Gli orari sono stati ufficializzati nel palinsesto di Rai Sport, consultabile nella sezione Guida TV del sito raiplay.com. Infine, segnaliamo che tra i convocati del commissario tecnico Blengini [VIDEO] per la prima edizione della Nations League vi sono anche Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena.

Ultimi movimenti di mercato

Dopo l'ufficialità del trasferimento di Leal dal Sada Cruzeiro alla Lube Civitanova, nelle ultime ore è stato ufficializzato anche l'arrivo del libero Jenia Grebennikov alla Trentino Volley. Si tratta di un colpo da novanta per Trento, che con il pallavolista francese si assicura uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il portale "Il Dolomiti" per presentare il nuovo giocatore della squadra sceglie di intitolare il pezzo così: "Arriva il miglior libero del mondo". La Serie A1 di Volley si conferma come uno dei campionati più attraenti a livello internazionale, come dimostra anche l'arrivo di un fuoriclasse assoluto come Wilfredo Leon [VIDEO], nuovo punto di riferimento di Perugia per la prossima stagione.