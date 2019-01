Annuncio

Dopo un periodo di assenza, Chris Froome ha ricominciato a condividere i dati dei suoi allenamenti su Strava, il servizio usato dai pedalatori di tutto il mondo per tracciare i propri percorsi. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia è noto per la sua dedizione totale al Ciclismo, fatta di allenamenti massacranti [VIDEO] e capacità di sopportare ogni sacrificio. Il campione del Team Sky era stato molto continuo nel darne testimonianza nello scorso inverno attraverso i tanti dati condivisi su Strava, ma negli ultimi mesi la sua frequentazione del servizio si era fatta sporadica.

Finalmente Froome ha deciso di caricare per la prima volta un allenamento dall’inizio del 2019 e il risultato è stato uno sforzo epico.

Froome, quasi settemila metri di dislivello

Chris Froome ha passato l’ultimo periodo in Sudafrica, dove ha vissuto a lungo in passato e torna spesso per allenarsi durante l’inverno.

Il campione della Sky ha approfittato del clima favorevole, quasi 30 gradi, per mettere chilometri e intensità nelle gambe in vista del debutto stagionale previsto il 12 febbraio in Colombia. Per la prima volta dopo molti mesi Froome ha condiviso un suo allenamento su Strava, il servizio più usato da cicloamatori e professionisti per i percorsi e i dati delle proprie pedalate.

Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha effettuato come suo solito un allenamento mostruoso [VIDEO], in compagnia del malcapitato compagno di squadra Salvatore Puccio. Froome è stato in sella alla sua Pinarello per sei ore e mezzo, percorrendo circa 225 chilometri. Il dato più interessante sono i ben 6.700 metri di dislivello segnati in questa uscita, più che in una tappa del Giro o del Tour. Froome non ha mai nascosto che nei suoi allenamenti infatti va a cercare il limite, ancora più di quanto succeda poi in gara, e che uno dei segreti del suo successo è proprio questo.

Puccio: ‘Ucciso da Froome’

Chris Froome e Salvatore Puccio hanno anche fatto un po’ di ironia social su questa pedalata durissima. Il quattro volte vincitore del Tour de France l’ha caricata su Strava usando il titolo ‘Esperienza africana per Salva’. Il gregario italiano l’ha a sua volta condivisa con un titolo molto eloquente: ‘Ucciso da Froomey, stagione finita’.

I due corridori della Sky si trovano in Sudafrica già da alcune settimane per allenarsi. Per Froome mancano ancora venti giorni prima di debuttare nella stagione 2019. La prima corsa del campione britannico sarà il Giro di Colombia dal 12 febbraio e sarà poi anche allo UAE Tour dal 24.