Annuncio

Annuncio

All'inizio della nuova stagione del Ciclismo professionistico è ormai definito anche il quadro delle varie partnership tecniche delle squadre World Tour. [VIDEO] Per i telai il 2019 vede il ritorno del marchio Eddy Merckx nella massima categoria del ciclismo, stavolta al fianco della francese AG2R. Altre novità sono il passaggio di Giant con la CCC di Greg Van Avermaet, mentre la Sunweb di Tom Dumoulin pedala ora sulle biciclette Cervelo. Quest'ultima ha lasciato la Dimension Data che da questo 2019 utilizza le bici BMC.

Se quelle dei telai sono le novità più evidenti, sono altrettanto interessanti le scelte e le partnership che riguardano le ruote e i tubolari.

Ruote, un terzo del World Tour con Shimano

Tra le ruote il marchio più ricorrente nelle squadre World Tour è Shimano, forte anche della completezza del suo catalogo di prodotti, dal gruppo agli accessori.

Advertisement

Le ruote Shimano sono usate da ben sei squadre sulle diciotto che compongono il World Tour. Tre formazioni utilizzano invece Campagnolo, mentre l’unico altro marchio presente con più di una squadra è Roval, azienda che fa parte della Specialized e rifornisce le due squadre che pedalano sulle bici dell'azienda americana.

Per quanto riguarda invece i tubolari [VIDEO] il marchio più presente è Continental. L’azienda di pneumatici tedesca offre i suoi Competition Pro Ltd a ben sette formazioni del World Tour, mentre in sei usano i Vittoria Corsa. Come per le ruote la Specialized ha un prodotto specifico per le sue due squadre, la Bora Hansgrohe e la Deceuninck Quickstep, il tubolare S-Works Turbo che è anche l’unico con una sezione da 26mm anziché da 25mm, la misura usata da tutte le altre formazioni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le restanti tre squadre utilizzano tubolari di altrettante marche: Vredestein, Wolfpack e Pirelli.

Le ruote e i tubolari delle squadre World Tour