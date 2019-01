Annuncio

Elia Viviani comincia la nuova stagione nello stesso modo con cui aveva chiuso quella vecchia, e cioè vincendo alla grande. Il Campione d’Italia ha avuto ragione di Max Walscheid nella prima tappa del Tour Down Under [VIDEO] dopo un’entusiasmante rimonta. Il velocista della Deceuninck Quickstep sembrava irrimediabilmente chiuso negli ultimi 200 metri, ma è riuscito a trovare di forza uno spazio ad un soffio dalle transenne, andando poi a riprendere e superare Walscheid che aveva anticipato i tempi.

Down Under, corsa accorciata

Il primo giorno della stagione di Ciclismo 2019, la tappa inaugurale del Tour Down Under, è stato segnato dal caldo torrido, anche oltre i 40 gradi, e dal forte vento.

Le condizioni climatiche hanno costretto ad un accorciamento del percorso, ridotto a soli 129 km. La tappa era promessa ai velocisti, che non hanno mai rischiato di lasciarsi sfuggire l’occasione di sprintare sul traguardo di Port Adelaide. Nelle fasi iniziali se ne è andato un quartetto con Michael Storer (Team Sunweb), Artyom Zakharov (Astana), Patrick Bevin (CCC) e Jason Lae (UniSA-Australia). I quattro si sono dati battaglia ai traguardi volanti e ai Gpm, poco più che dei cavalcavia, ma già a 38 km dall’arrivo sono stati costretti ad arrendersi al ritorno del gruppo che li ha riassorbiti.

Viviani, una magia in volata

La corsa si è così risolta nella prevista volata generale, con l’atteso scontro frontale tra Viviani (Deceuninck Quickstep), Sagan (Bora Hansgrohe) e Ewan (Lotto Soudal) che però di fatto non c’è stato.

Nessuna squadra è riuscita a prendere chiaramente le redini del gruppo e il finale è stato così molto caotico. Viviani è riuscito a rimanere nelle prime posizioni insieme a Sagan, mentre Ewan è rimasto indietro e tagliato fuori dallo sprint.

Max Walscheid (Team Sunweb) ha provato ad anticipare lo sprint ed è sembrato avere la meglio, anche perché Viviani è rimasto intruppato dietro a Bauhaus (Team Bahrain Merida). Il Campione d’Italia ha però riaperto la sua corsa con grande determinazione e coraggio trovando un piccolo varco tra il tedesco e le transenne per lanciarsi in uno spettacolare inseguimento a Walscheid coronato con il sorpasso a qualche decina di metri dall’arrivo. Viviani è così andato a vincere con un buon margine sul tedesco della Sunweb, con Jakub Mareczko (CCC) subito a podio nella sua prima gara della stagione di debutto nel World Tour. Sagan ha invece chiuso ottavo: lo slovacco non ha avuto la prontezza di seguire Viviani ed è sembrato non avere ancora lo spunto dei giorni migliori.

Confirmation of the results for Ziptrak® Stage 1. Congratulations to @eliaviviani!! That was something special 👏🏼 #tourdownunder pic.twitter.com/pU8LtV4e5A — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) 15 gennaio 2019

Domani il Tour Down Under [VIDEO] continua con la seconda tappa che prevede un arrivo un po’ più difficile, con una leggera salita che potrebbe mettere in difficoltà i velocisti puri.