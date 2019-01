Annuncio

Annuncio

Tre mesi dopo il Giro di Lombardia il grande Ciclismo è pronto a rimettersi in moto. Già a metà gennaio la stagione 2019 offre degli appuntamenti interessanti, con tanti campioni in gara, per avvicinarsi ai momenti più caldi del calendario internazionale. Com'è ormai tradizione, il World Tour scatta dall'Australia con il Tour Down Under, per una sfida tra grandi velocisti ma non solo. Altri big hanno, invece, scelto un avvio decisamente più difficile con la Vuelta San Juan, in Argentina.

Leggi anche Moscon si allena per le classiche e si sfoga per le condizioni delle ciclabili (VIDEO)

Inoltre, a fine mese, anche in Europa si daranno i primi colpi di pedale nelle prove della Challenge Maiorca.

Ciclismo: Sagan e Viviani al Down Under

La stagione 2019 del ciclismo sta per aprire il sipario.

Advertisement

Martedì, 15 gennaio, scatta il Tour Down Under, [VIDEO] la corsa australiana in sei tappe che fa da apertura per il calendario World Tour. Già domenica, 13 gennaio, però, i corridori che saranno al via del Down Under daranno spettacolo in un criterium per le strade di Adelaide. Una gara non ufficiale, ma molto attesa ed apprezzata dal pubblico australiano.

Al via ci saranno tanti campioni, con una sfida stellare tra velocisti che vedrà il plurivittorioso della scorsa stagione Elia Viviani, contrapposto al tre volte iridato Peter Sagan e all'idolo di casa Caleb Ewan, già sette volte a segno nelle tappe degli anni scorsi. Le tappe per velocisti saranno almeno tre, con un paio di frazioni mosse e l’arrivo finale sulla collina di Willunga che dovrebbe decidere la classifica, come sempre cortissima.

Advertisement

Tra i favoriti per la vittoria finale spiccano i nomi di Richie Porte, Michael Woods, Wouter Poels, Diego Ulissi e del campione in carica Daryl Impey. Inizieranno dal Tour Down Under anche altri big come l’iridato della crono Rohan Dennis, oltre a Domenico Pozzovivo e Michael Valgren. Il Tour Down Under sarà trasmesso in tv dalla Rai con delle differite in programma intorno alle 18.

In Australia si proseguirà poi con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, dove si rivedranno gran parte dei protagonisti del Down Under, per concludere con l’Herald Sun Tour che, però, non fa parte del calendario World Tour.

Appuntamento a gennaio anche con la Vuelta San Juan

L’altro appuntamento cardine del mese di gennaio 2019 è con la Vuelta San Juan, in Argentina, che quest’anno sarà trasmessa per la prima volta in diretta tv da Eurosport. La corsa sudamericana scatterà il 27 gennaio ed avrà un profilo decisamente più impegnativo rispetto al Down Under. Ci sarà, infatti, anche una crono individuale di 12 km e un arrivo sulla lunga salita di Alto de Colorado, ad oltre 2600 metri di quota.

Qui, è previsto l’atteso debutto tra i pro di Remco Evenepoel, il fenomeno nuovo del ciclismo, Campione del Mondo della categoria juniores sia nella crono che nella corsa in linea. Dopo l’impegno australiano, sarà presente anche qui Peter Sagan [VIDEO] e sono attesi al via altri campioni come Alaphilippe, Cavendish, Gaviria e Quintana.

Per l’avvio della stagione europea bisognerà attendere fino al 31 gennaio, quando si aprirà la Challenge Maiorca con la prima delle quattro prove che la compongono.

Il calendario delle corse di gennaio 2019 con i canali che le trasmettono in tv