Annuncio

Annuncio

Si terrà sabato 19 gennaio al Barclays Center di Brooklyn (New York) il primo evento targato UFC del 2019. La promotion di MMA (mixed martial arts) più importante del mondo inaugurerà il suo nuovo anno con UFC Fight Night 143, il cui main event è la sfida Cejudo vs Dillashaw per il titolo dei pesi mosca. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Sfida tra campioni nel main event: TJ Dillashaw sfida Cejudo

Il main event di sabato notte mette di fronte due campioni UFC in carica: il campione dei pesi mosca Henry Cejudo ed il campione dei pesi gallo T.J. Dillashaw.

Leggi anche Tour Down Under, spettacolare rimonta e vittoria di Elia Viviani nella prima tappa

A mettere in palio la propria cintura sarà però Cejudo, divenuto campione nei mosca lo scorso agosto dopo aver messo fine al lungo regno di Demetrius Johnson.

Cejudo, 31enne statunitense, vanta un record di 13 vittorie e 2 sole sconfitte, di cui una con lo stesso Johnson.

Advertisement

Nel suo passato anche una medaglia d’oro olimpica nella lotta libera a Pechino 2008. Passato successivamente alle arti marziali miste, Cejudo si è imposto come uno dei top contender nella categoria dei mosca. Dopo il primo fallito assalto al titolo nel 2016 (sconfitta per KO contro Johnson) e la successiva sconfitta ai punti contro Benavidez, Cejudo ha ottenuto due vittorie prima di affrontare “Mighty Mouse” in rivincita. Una sofferta vittoria ai punti ha consentito al 31enne californiano di conquistare il titolo più importante, una cintura ora da difendere dall’assalto di un altro campionissimo.

T.J. Dillashaw, 32 anni, anch’egli statunitense, è infatti l’indiscusso numero 1 nei pesi gallo dopo aver annichilito due volte per ko l’ex campione Cody Garbrandt. Dillashaw aveva già detenuto il titolo dei pesi gallo da maggio 2014 a gennaio 2016, quando subì una sconfitta ai punti contro Dominick Cruz.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel suo record MMA vanta 16 vittorie e 3 sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro Cruz. Ora per lui la supersfida “champ vs champ” contro Cejudo per il titolo nella categoria inferiore.

Resta da capire se Dillashaw sarà in grado di adattarsi in una categoria non sua, in modo da regalare ai fan lo spettacolo che la fama dei due atleti promette alla vigilia. In caso di vittoria Dillashaw sarà uno dei pochi a poter detenere contemporaneamente due cinture UFC: fino ad ora l’impresa è riuscita solo a Conor McGregor (pesi piuma e leggeri), Daniel Cormier (mediomassimi e massimi) e Amanda Nunes (pesi gallo e pesi piuma donne).

Dove vedere l’evento

UFC Fight Night 143 sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN [VIDEO], a partire dalle 04:00 di domenica 20 gennaio 2019. Oltre a Cejudo vs Dillashaw saranno trasmessi tutti i match della main card: Glover Teixeira vs Karl Robertson (mediomassimi), Paige VanZant vs Rachel Ostovich (mosca donne), Joseph Benavidez vs Dustin Ortiz (mosca), Gregor Gillespie vs Yancy Medeiros (leggeri) e Greg Hardy vs Allen Crowder (massimi). È possibile vedere DAZN tramite PC, smartphone, tablet e smart tv.