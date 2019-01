Annuncio

Archiviato Kronplatz [VIDEO], il Circo Rosa si sposta dall’Alto Adige in Veneto per l’ultimo appuntamento della stagione sulle nevi italiane: la ventisettesima edizione della Coppa del mondo femminile di Cortina d'Ampezzo. Una classica di Coppa su una delle piste più belle e famose del circuito, l’Olympia delle Tofane. Dove tornerà protagonista la velocità con un programma gare anche ampliato rispetto al calendario originale. Il lungo fine settimana di competizioni che la ‘perla delle Dolomiti’ si appresta ad ospitare si aprirà, infatti, venerdì 18 gennaio con il recupero della discesa libera cancellata a St.Anton, in Austria, per troppa neve.

A seguire nei due giorni successivi, la seconda discesa e il supergigante conclusivo.

Discese e Super-G di Cortina in diretta tv Rai

Le gare della Coppa del mondo [VIDEO] femminile di sci alpino a Cortina d'Ampezzo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

E di conseguenza anche visibili in diretta streaming su RaiPlay ed EurosportPlayer.

Questi gli orari delle gare: la discesa di venerdì 18 gennaio prenderà il via alle ore 12; la seconda discesa, in programma sabato 19 gennaio, è invece fissata per le ore 10.30. Mentre il Super-G di domenica 20 gennaio, a conclusione del weekend ampezzano, è previsto alle ore 11.15.

Sulla pista più amata il rientro di Lindsey Vonn

Il prefissato ritorno in gara di Lindsey Vonn, l’atleta più vincente di sempre a Cortina con dodici successi complessivi equamente divisi tra discesa e supergigante, è forse il tema di maggiore interesse della tre giorni di competizione ampezzana. Dopo la lunga assenza, Wonder Vonn è pronta a rientrare in gara ripartendo proprio dall’Olympia delle Tofane, insieme ai tracciati di casa in quel di Lake Louise, probabilmente la sua pista più amata.

Oltre a detenere il record di successi, qui, nel gennaio 2004, la stella statunitense dello sci alpino centrò il primo podio della sua strepitosa carriera. Ancora qui, nel 2015, eguagliò il record di vittorie femminili in Coppa (62) della campionessa austriaca Annemarie Pröll.

E sempre qui, oggi, in quella che sarà la sua ultima volta a Cortina come la stessa sciatrice ha dichiarato in conferenza stampa, con ben tre opportunità a disposizione la regina indiscussa dell’Olympia proverà ad avvicinare ancor di più il record assoluto di vittorie del mito svedese Ingemar Stenmark. Lindsey Vonn riparte alla caccia del record dai suoi 82 successi attuali. Il mito svedese si è fermato a 86.

Non ci sarà invece Sofia Goggia. La campionessa olimpica della discesa libera sta tornando sulle piste proprio in questi giorni ma non è ancora pronta per le gare di Cortina. Gare che nella passata stagione hanno rappresentato per l’azzurra un vero e proprio trampolino di lancio verso l'oro di PyeongChang. Non disputerà le due discese di Cortina nemmeno Mikaela Shiffrin che vuole prendersi una pausa e assai probabilmente, come riporta Associated Press, salterà anche il Super-G di domenica.