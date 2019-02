Annuncio

Annuncio

All'UAE Tour, la corsa degli Emirati che scatta domenica 24 febbraio, mancherà una delle stelle più attese. Chris Froome non sarà infatti al via, come era invece stato annunciato in precedenza sia dalla Sky che dall’organizzazione della corsa. Il campione britannico ha debuttato la scorsa settimana al Tour Colombia, un’esperienza che si è rivelata molto più impegnativa e difficoltosa del previsto, conclusa nelle retrovie dopo essere rimasto coinvolto anche in una caduta. Nella lista di corridori che il Team Sky ha presentato per l’UAE Tour il posto di Froome è stato preso dal francese Kenny Elissonde, mentre nel ruolo di leader ci saranno Michal Kwiatkowski e Gianni Moscon, entrambi alla prima corsa dell’anno.

Annuncio

Froome, un Tour Colombia difficile

Chris Froome non sarà al via dell'UAE Tour, che sarebbe dovuto essere il secondo appuntamento della sua stagione dopo il debutto al Tour Colombia. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia è reduce da un lungo periodo in altura, agli oltre duemila metri della Colombia, prima per allenarsi e poi per partecipare alla gara vinta da Miguel Angel Lopez e conclusa domenica scorsa. Per Froome è stata una corsa molto difficile: non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, in una tappa è rimasto attardato a causa di una caduta avvenuta nelle fasi iniziali, e nell'ultima frazione di montagna si è impegnato come gregario per aiutare i compagni Bernal e Sosa. In classifica il campione britannico ha chiuso al 91° posto ad oltre 48 minuti di distacco.

Annuncio

‘Sottovalutati gli effetti dell'altura’

Il capitano della Sky è uscito molto affaticato da questa esperienza sudamericana, anche a causa del lungo lavoro in alta quota, ed ha deciso di fermarsi e non correre all’UAE Tour. “Sono dispiaciuto di non correre l’UAE Tour, ma ho bisogno di riprendermi completamente dalla Colombia invece di andare subito in una gara World Tour così grande. Auguro ai ragazzi tutto il meglio per quello che sono sicuro sarà un grande evento” ha dichiarato Froome sul sito ufficiale della Sky. Sui suoi spazi social il campione britannico ha poi aggiunto un particolare interessante sulla decisione di fermarsi dopo la corsa sudamericana: “Sfortunatamente ho sottovalutato l’effetto che l’allenamento e la corsa in altura avrebbero avuto su di me all'inizio della stagione”.

Annuncio

Gutted to be missing the @uae_tour 🇦🇪 I was really looking forward to the TTT & 2 uphill finishes 😩

Unfortunately I underestimated the effect training and racing at altitude would have on me this early in the season.

Best of luck to the team! 👊 https://t.co/i1q82Rttxf — Chris Froome (@chrisfroome) 20 febbraio 2019

La Sky ha così ufficializzato il suo schieramento per l’UAE Tour, che vedrà il francese Kenny Elissonde prendere il posto di Froome. A capitanare la squadra britannica saranno due leader, Michal Kwiatkowski e Gianni Moscon, e il resto della formazione comprenderà Michal Golas, Kristoffer Halvorsen, Salvatore Puccio e Pavel Sivakov.