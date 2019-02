Annuncio

Annuncio

Al Tour Colombia si è rivisto un Nairo Quintana convincente. Reduce da una stagione molto difficile, lo scalatore della Movistar è stato tra i grandi protagonisti della corsa di casa, il Tour Colombia che si è concluso domenica. Quintana si è aggiudicato l’ultima tappa, quella con l’arrivo in salita a Alto de Palmas, staccando nel finale gli altri big del Ciclismo colombiano, tra cui Bernal e Lopez. La vittoria del capitano della Movistar è stata ancora più significativa tenendo conto di un incidente che lo ha costretto a fermarsi ad appena quattro chilometri dall’arrivo, quando è stato travolto da uno spettatore.

Quintana: ‘Inciampi, cadi e devi rialzarti’

Il Tour Colombia di Nairo Quintana era andato abbastanza bene, ma non benissimo prima della tappa conclusiva di Alto de Palmas.

Annuncio

Il corridore della Movistar si era staccato dal gruppetto dei migliori nella quinta tappa, vinta da Alaphilippe a La Union e in classifica era solo al tredicesimo posto a quasi due minuti di distacco. Nell’ultima giornata, quella più adatta alle sue caratteristiche tecniche, Quintana era quindi alla ricerca di un risultato importante. Il 29enne di Combita è rimasto nel primo gruppetto sulle dure rampe della salita finale, insieme ai soli Bernal, Sosa e Lopez, quando a quattro chilometri dall’arrivo ha rischiato di vedere tutto compromesso da un assurdo incidente.

Uno spettatore ha perso l’equilibrio ed è finito in mezzo alla strada proprio mentre stava transitando il quartetto in testa alla corsa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Quintana è stato colpito ed ha rischiato di cadere, ed anche Sosa è stato rallentato. Per fortuna il colombiano ha solo dovuto mettere il piede a terra per fermarsi e poi ripartire dopo una manciata di secondi. “L’incidente con lo spettatore? E’ una metafora della vita” ha raccontato lo scalatore della Movistar al termine della corsa. “A volte capita: inciampi, cadi e devi rialzarti per continuare a lottare e vincere” ha aggiunto Quintana dimostrando di aver preso con grande filosofia questo colpo di sfortuna.

#TourColombia2019 - Finally got a video of what happened to Quintana pic.twitter.com/k2AEUqkIdc — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) 17 febbraio 2019

‘Vittoria carica di emozioni’

Quintana è riuscito in breve a riportarsi su Lopez, Bernal e Sosa e nel finale ha staccato gli avversari per andare a conquistare una vittoria di tappa particolarmente importante, la prima ottenuta nel suo paese da quando è professionista.

Annuncio

“E’ una vittoria carica di emozioni, un giorno di grande felicità per il quale abbiamo lavorato duramente con il resto della squadra” ha raccontato il corridore della Movistar.

La classifica generale del Tour Colombia è stata vinta da Miguel Angel Lopez, con Ivan Sosa e Daniel Martinez sul podio, e con Quintana al quinto posto. Lo scalatore colombiano tornerà a correre alla Parigi Nizza, una delle tappe di avvicinamento al Tour de France, il suo dichiarato obiettivo stagionale.