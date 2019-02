Annuncio

Nella notte fra venerdì e sabato torna il Mondiale Superbike, con le Moto in pista per la Superpole del GP d’Australia, tradizionale round d’apertura della stagione sul circuito di Phillip Island. L’uomo da battere sarà ancora il fenomeno Jonathan Rea, campione del mondo da quattro edizioni consecutive, il solo ad esserci mai riuscito nella storia della rassegna iridata riservata alle derivate di serie nonché il pilota più vincente di sempre in SBK e primatista di titoli (quattro) in compagnia del connazionale Carl Fogarty. A contrastare la "dittatura" del campionissimo britannico in sella alla Kawasaki ZX-10R ci proverà la Ducati con la novità Panigale V4 a quattro cilindri, guidata Chaz Davies e dal debuttante Alvaro Bautista, che nei recenti test ufficiali disputati proprio a Phillip Island ha fatto registrare i tempi migliori.

Il GP d’Australia in diretta tv Sky e in chiaro su TV8

In programma dal 22 al 24 febbraio, il GP d’Australia che apre la stagione Superbike World Championship 2019 sarà integralmente trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, e in diretta streaming su Sky Go. Saranno inoltre visibili in chiaro su TV8 Gara 1 Superbike, sabato 23 febbraio in diretta alle ore 4.45 e in replica alle ore 14, e Gara 2 Superbike, domenica 24 febbraio ugualmente in diretta alle ore 4.45 e in replica alle ore 14.

Novità della stagione 2019 l'introduzione della gara-sprint la domenica mattina in sostituzione del warm-up, mentre rispetto allo scorso anno le prove libere del venerdì saranno solo due anziché tre.

Come sempre ad affiancare il mondiale della classe regina Superbike ci saranno le categorie Supersport e Supersport 300, con quest’ultima che debutterà però dalla terza tappa della stagione.

Il calendario SBK 2019

Il format del Mondiale SBK 2019 sarà composto da 13 tappe e, dopo il tradizionale debutto nella terra dei canguri, il secondo appuntamento in calendario è fissato per metà marzo in Thailandia (Buriram), mentre per il primo round sulle piste del Vecchio Continente ci sarà da attendere il 5 aprile, quando si gareggerà sul tracciato spagnolo di Aragon. Si correrà inoltre in Olanda (Assen), ancora in Spagna (Jerez), in Gran Bretagna (Donington), negli Stati Uniti (Laguna Seca), quindi in Portogallo (Portimao), Francia (Magny Cours) e Argentina (Villicum).

Due gli appuntamenti in Italia: dal 10 al 12 maggio a Imola sul circuito Enzo e Dino Ferrari (quinto round), dal 21 al 23 giugno a Misano Adriatico presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli (settimo round). Le ostilità si chiuderanno il prossimo autunno come sempre in Qatar (Losail).