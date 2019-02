Annuncio

Annuncio

Cagliari-Parma nasconde una doppia importanza: da una parte c'è il Cagliari in grossissima crisi di risultati ed identità, con un attacco abulico e molteplici infortuni, dall'altro c'è il Parma, 12 esimo in classifica e desideroso di vincere per avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Una partita da non sbagliare soprattutto per la compagine isolana che si trova in quindicesima posizione a soli 3 punti dalla zona calda che porta dritti in serie B. In particolare, a preoccupare non è solo la posizione in classifica, quanto l'involuzione tecnica dopo l'infortunio del Pata Castro (rottura legamenti del ginocchio). La partita si giocherà alla Sardegna Arena.

Cagliari-Parma, ecco le probabili formazioni

Cagliari Calcio (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Barella, Bradaric, Deiola; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti.

Annuncio

Nelle fila del Cagliari non prenderanno parte alla partita per Infortunio: Castro, Birsa, Cerri, Cacciatore, Faragò, Klavan e Thereau.

Parma (4-3-3)

Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Squalificato Gagliolo. Non prenderanno parte al match per Infortunio Di Marco, Grassi, Scozzarella e Sierralta.

Orari della partita e canale in cui sarà trasmessa

La partita Cagliari-Parma si giocherà alle ore 18 e sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare Sky.