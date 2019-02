Annuncio

Domenica 17 febbraio si disputerà la 56^ edizione del Trofeo Laigueglia, prestigiosa semiclassica ligure sulle strade della Riviera di Ponente, che avrà ancora una volta l'onore di aprire la stagione ciclistica professionisti italiana. Inserita nel calendario Uci Europe Tour (classe 1.HC ), la gara sarà anche valida come prima prova della Ciclismo Cup ed, inoltre, come lo scorso anno sarà legata al Giro dell’Appennino per il secondo Challenge Liguria. Con partenza ed arrivo dall’incantevole borgo marinaro di Laigueglia, il percorso sarà praticamente lo stesso degli ultimi anni ma proporrà ancora l’indovinata novità della passata edizione con il circuito finale, comprendente lo strappo di Capo Mele e la scalata all’antico borgo Colla Micheri, che dall'alto offrirà un panorama mozzafiato sul mare, da ripetere quattro volte prima del traguardo.

Il Trofeo Laigueglia in diretta Rai

Cresciuta di anno in anno, la 56^ edizione della corsa ligure avrà anche l’emozione della diretta televisiva (novità assoluta). Infatti, grazie agli accordi tra Pmg Sport (detentrice dei diritti) e Rai, il Trofeo Laigueglia 2019 sarà trasmesso da Rai Sport a partire dalle ore 15.30. E pertanto, come da palinsesto, sarà visibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

Nata nel 1964, la manifestazione annovera nell’albo d’oro tanti nomi illustri. Dall’onnipresente Eddy Merckx agli italiani Franco Bitossi, Pierino Gavazzi, Gianbattista Baronchelli, Giuseppe Saronni, Paolo Savoldelli e Filippo Pozzato. Quest’ultimo detiene il record di vittorie (3). Bissando il risultato del 2012, il detentore del Laigueglia è invece Moreno Moser che lo scorso anno si è imposto in volata davanti a Paolo Totò e Matteo Busato.

Il percorso

Percorso di 203 km. Dopo la partenza dalla meravigliosa Laigueglia, continuando a viaggiare lungo la costa, il plotone attraverserà Alassio, Albenga e Ceriale per arrivare al primo strappo presente nella corsa: la salita di Onzo. Quindi, oltrepassati Ortovero e Villanova d’Albenga si affronterà il tradizionale Gpm di Cima Paravenna, scollinato il quale si tornerà sulla costa per il primo transito in zona di arrivo.

A questo punto saremmo praticamente a metà gara e si entrerà nel vivo con una seconda parte di tracciato decisamente intrigante. Il promontorio di Capo Mele anticiperà Testico, la salita simbolo del Laigueglia che introdurrà nel circuito finale di 12.6 km da ripetere quattro volte con altrettanti passaggi sulle salite di Capo Mele e di Colla Micheri, ultimo strappo a una decina di chilometri dalla linea del traguardo finale.