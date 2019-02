Annuncio

Annuncio

Sembrava la giornata giusta per conquistare il primo successo in maglia iridata, ma Alejandro Valverde ha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria anche nella seconda tappa della Vuelta Murcia, la corsa di casa. Se una settimana fa alla Volta Valenciana era stato Adam Yates a beffarlo nel finale, oggi il campione della Movistar ha trovato un brillante e coriaceo Luis Leon Sanchez a batterlo allo sprint dopo un finale avvincente. Sanchez ha completato così una due giorni straordinaria per la Astana a Murcia, iniziata ieri con una tripletta e conclusa oggi con questa vittoria che lo ha portato a conquistare anche la classifica generale.

Murcia, corsa pirotecnica

Dopo la vittoria di Pello Bilbao davanti ai compagni della Astana Omar Fraile e Luis Leon Sanchez nella prima tappa di ieri, la Vuelta Murcia ha proposto oggi la sua seconda e conclusiva frazione.

Annuncio

La corsa, su un percorso ricco di salite e saliscendi, è stata molto battagliata e spettacolare, con tanti capovolgimenti di fronte e azione continua. La tappa si è subito accesa con una serie di tentativi di fuga che sono stati annullati finchè sotto l’impulso di Peter Kennaugh sono riusciti ad evadere una decina di corridori. Il gruppo non ha lasciato molto spazio e più avanti sono partiti altri contrattacchi che hanno rimescolato ancora la situazione. Un gruppetto con Fuglsang e Zoidl è riuscito a riportarsi sulla testa della corsa, finché Fuglsang è rimasto da solo al comando.

Sfida Valverde – Sanchez

Il gruppo è però riuscito ad annullare l’azione del corridore danese all’inizio dell’ultima salita, l’Alto de la Cresta del Gallo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Alejandro Valverde ha allora preso in mano la situazione e al suo attacco è riuscito a replicare solo Luis Leon Sanchez. Il campione del mondo ha insistito per scrollarsi di dosso l’avversario e sulle ultime rampe della salita è riuscito a rimanere da solo. Sanchez però ha scollinato con appena una decina di secondi di distacco e sfruttando le sue doti di eccelso discesista è rientrato nella picchiata verso il traguardo di Murcia. Il finale è stato a sorpresa: nonostante il suo proverbiale spunto veloce Valverde non è riuscito ad avere ragione del connazionale, che ne ha sfruttato il lavoro per poi partire deciso negli ultimi duecento metri. Il campione del mondo, evidentemente stanco, non è riuscito a reagire e non ha potuto festeggiare il primo successo in maglia iridata davanti alla sua gente, ma ha tagliato il traguardo applaudendo Sanchez.

Annuncio

🏆 LUIS LEÓN CAMPEÓN DE LA VUELTA CICLISTA A MURCIA 🏆



🙌 ¡Enhorabuena! 🙌#VueltaCiclistaMurcia2019 Gran Premio @BancoSabadell pic.twitter.com/baAwgErwOV — Vuelta a Murcia (@VueltaMurcia) 16 febbraio 2019

Ad una manciata di secondi Matteo Trentin ha vinto la volata degli inseguitori per il terzo posto, confermandosi in buona condizione in questo avvio di stagione.

La classifica finale della Vuelta Murcia, che non prevedeva abbuoni, è andata a Luis Leon Sanchez a pari tempo con Valverde, ma grazie ai migliori piazzamenti. Terzo posto per Bilbao davanti a Konrad e Fraile.