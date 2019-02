Annuncio

Torna sul ring nelle prime ore di domenica 10 febbraio (la sera di sabato 9 negli USA) il talento 24enne Gervonta Davis. Il pugile nativo di Baltimora (Maryland, Stati Uniti) sarà infatti impegnato sul ring del Dignity Health Sports Park di Carson (California), dove difenderà il suo titolo WBA dei pesi superpiuma dall'assalto dello sfidante messicano Hugo Ruiz.

'The Tank': un fenomeno in ascesa

Il giovane Davis, soprannominato "The Tank", torna sul ring a quasi un anno di distanza dal suo ultimo incontro, datato aprile 2018. In quell'occasione Davis conquistò il titolo WBA battendo in tre soli round l'argentino Jesus Cuellar. In precedenza aveva già conquistato il titolo IBF della stessa categoria, quando si impose nettamente su Jose Pedraza con un perentorio ko.

Era il gennaio del 2017 quando "Tank" conquistò il suo primo titolo, ma fu costretto a cederlo pochi mesi dopo aver mancato il peso nella seconda difesa con Fonseca (incontro poi vinto per ko).

Una serie di guai legali ha tenuto il pugile statunitense spesso lontano dal ring, motivo per cui nel 2018 ha combattuto solo una volta. Nel suo team il grande campione Floyd Mayweather, un vero mentore con il quale però non sono mancati dissidi in passato. Davis, 20 vittorie in altrettanti match (di cui 19 ko), è sicuramente uno dei pugili più promettenti per il futuro e destinato ad essere una star di prima grandezza. I consigli di un manager come Mayweather dovrebbero portarlo molto in alto, a patto che il giovane campione sia disposto a seguirlo.

Ruiz, sfidante per caso

In quest'occasione Davis avrebbe dovuto difendere la sua corona WBA contro il forte messicano Abner Mares, il quale ha però subito un infortunio in allenamento (probabile distacco della retina). Con due sole settimane di preavviso però il connazionale Hugo Ruiz ha accettato di sostituire sul ring lo sfidante, dichiarandosi pronto a combattere contro Davis. Ruiz, 32 anni, ha un record di 39 vittorie e sole 4 sconfitte, ed ha vinto il titolo mondiale in due categorie. Dal 2011 al 2012 ha infatti detenuto il WBA ad interim dei pesi gallo, mentre nel 2016 ha conquistato il WBC dei pesi supergallo.

L'ultimo incontro disputato risale ad appena 3 settimane fa, quando Ruiz si impose ai punti su Alberto Guevara nel sottoclou di Pacquiao vs Broner a Las Vegas.

Con sole due settimane di preparazione e con un match di ben 12 riprese disputato solo poche settimane fa lo sfidante non sembra avere grandi possibilità. Ruiz ha però dato prova di coraggio nell'accettare una sfida con queste premesse e di certo l'occasione mondiale è ghiottissima per non provarci.

Dove vedere il match

Il match Gervonta Davis vs Hugo Ruiz, titolo mondiale WBA dei pesi superpiuma, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 04:00 di domenica 10 febbraio 2019. Il commento è affidato a Niccolò Pavesi e all'ex campione del mondo Alessandro Duran. La piattaforma di streaming dedicata allo sport è visibile su PC, smartphone, tablet e smart TV.