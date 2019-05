Finalmente è arrivato il momento tanto atteso delle prime convocazioni per la nazionale italiana, in vista degli impegni che dovranno essere affrontati per la Volleyball Nations League 2019.

Il selezionatore azzurro, Gianlorenzo Blengini, non ha tradito le attese ed ha presentato una lista di ben trenta giocatori con un'età media molto bassa. Un gruppo formato da tantissime facce nuove, tra le quali il CT spera di trovare tanta voglia di emergere e di mettersi in mostra.

Questi 30 giocatori dovranno subito darsi da fare per convincere Blengini, perché ne rimarranno solo 25 a partire dal 21 maggio, come stabilito dal regolamento della competizione deciso dalla FIVB.

La Volleyball Nations League si giocherà in più week end e per ogni impegno settimanale potranno essere scelti 14 giocatori tra gli appartenenti alla lista di 25.

Alzatori e centrali

Tra gli alzatori Simone Giannelli (classe '96, Itas Trentino) rimane il punto fermo, dietro di lui ci sarà battaglia tra Luca Spirito (classe '93, Calzedonia Verona), Riccardo Sbertoli (1998, Revivre Milano) e Nicola Salsi (Club Italia).

Al centro della rete è stato richiamato, dopo un'ottima stagione, Matteo Piano (1990, Revivre Milano) ed insieme a lui ben altri 7 centrali: Simone Anzani e Daniele Mazzone, entrambi in forza alla Azimut Leo Shoes Modena.

Ci sono anche Roberto Russo della Consar Ravenna, Davide Candellaro (Itas Trentino), Alberto Polo (Kioene Padova), Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia) ed Edoardo Caneschi della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

In molti si sarebbero aspettati una convocazione di Marco Volpato dopo una regular season con percentuali da top player ma Blengini ha preferito puntare su altri posti 3 più giovani.

Liberi e schiacciatori

Fra i liberi sono stati lasciati a casa a godersi un po' di meritato riposo Colaci e Rossini, cercheranno di "scalzare" i due liberi storici della nazionale Fabio Balaso, stella emergente di Civitanova, Nicola Pesaresi (ultima stagione a Verona), Federico Bonami che ha disputato un buon campionato nelle fila del Sora ed il giovane libero del Club Italia Filippo Federici.

Fra gli schiacciatori accanto al veterano Oleg Antonov del Galatasaray ci saranno Giacomo Raffaelli e Daniele Lavia, che si sono spesso alternati in campo durante la stagione che li ha visti protagonisti entrambi con la maglia della Consar Ravenna e la più dolce sorpresa dei play off di Trento, Oreste Cavuto. Ci sono anche l figlio d'arte Davide Gardini (BYU Volleyball) reduce da una stagione molto positiva negli USA, Marco Pierotti che si presenta dopo una stagione passata sotto la guida di Velasco, Fabrizio Gironi (Revivre Axopower Milano) e dalla serie A2 si presenteranno agguerriti anche Francesco Recine (Club Italia) e Sebastiano Milan (Centrale Del Latte Brescia).

Opposti

A riposo Ivan Zaytsev, molto probabilmente il titolare sarà Gabriele Nelli con alle sue spalle Andrea Argenta chiamato a riscattarsi da una stagione in chiaro-scuro a Ravenna e Giulio Pinali che invece a Modena spesso ha conquistato la fiducia di Velasco dimostrando grandi capacità offensive.

Yuri Romanò dell'Olimpia Bergamo (A2) è davvero una sorpresa inaspettata di queste convocazioni. Oltre a loro ci sarà anche Diego Cantagalli, che si presenterà al raduno con tanta voglia di giocare dopo la stagione di apprendistato a Civitanova dove non ha avuto la possibilità di mostrare pienamente tutte le sue qualità.