Dopo quasi quattro mesi di digiuno Peter Sagan è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Il fuoriclasse della Bora Hansgrohe ha ripreso a correre al Giro di California, la gara del World Tour che si disputa in contemporanea alla prima settimana del Giro d’Italia. Sagan non ha trovato un lotto di avversari di grande valore tecnico ed ha conquistato il successo nella tappa inaugurale di Sacramento, ennesima vittoria nella corsa americana che gli dà una buona spinta morale dopo una prima parte di stagione molto sofferta.

Peter Sagan festeggia il successo

Sagan a quota diciassette in California

Peter Sagan ha un feeling particolarmente spiccato con il Giro di California, la corsa a tappe con cui tradizionalmente inizia la fase della stagione che segue alla campagna di classiche. Dopo le difficoltà vissute tra marzo e aprile il tre volte iridato aveva bisogno di un risultato positivo con cui ricostruire la sua fiducia. Alla prima tappa del California, una breve frazione pianeggiante attorno a Sacramento, si è presentata subito l’occasione giusta.

Nelle fasi iniziali se ne sono andati all’attacco in quattro: Laurens De Vreese (Astana), Michael Schar (Team CCC), Charles Planet (Novo Nordisk) e Tyler Stites (USA).

La fuga non ha avuto grande sostanza, anche perché i due corridori di maggior spessore, De Vreese e Schar, hanno desistito abbastanza presto. L’ultimo ad essere riassorbito è stato Planet, quando ancora mancavano una ventina di chilometri al traguardo. La corsa si è così risolta nella prevista volata, con Peter Sagan che è stato molto abile a farsi trovare pronto al posto giusto al contrario degli avversari più accreditati come Degenkolb, Cavendish e Bouhanni, rimasti tutti abbastanza indietro.

Sfruttando il lavoro delle squadre avversarie Sagan è riuscito a partire in testa nello sprint, togliendosi di ruota Michael Morkov. Solo l’americano Travis McCabe ha provato ad impensierirlo riuscendo a rimontarlo parzialmente ma fermandosi a mezza bicicletta dal fuoriclasse slovacco che ha centrato la vittoria numero diciassette nel suo straordinario ruolino di marcia al Giro di California.

‘Vittoria molto bella’

Sagan ha mostrato un certo sollievo per questa vittoria che mancava da troppo tempo, sia nell’esultanza sul traguardo che nelle dichiarazioni del dopo corsa.

“Non c’è dubbio, è una vittoria molto bella, non solo per me ma per tutta la squadra” ha dichiarato il campione della Bora. “Ackermann ha dominato lo sprint al Giro d’Italia e ora abbiamo raddoppiato con un altro grande sforzo qui in California. Vorrei ringraziare tutti per la loro dedizione, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Hanno controllato la corsa e poi mi hanno portato in un’ottima posizione per sprintare. Ero concentrato ed ho misurato bene il mio sprint, è una bella sensazione iniziare con una vittoria una delle mie corse preferite” ha aggiunto Sagan.

Il Giro di California, che si può seguire in diretta tv ogni sera su Eurosport intorno alle 23:00, continuerà fino a sabato 18 maggio.