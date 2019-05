Nella giornata di mercoledì 22 maggio si correrà l'11ª tappa del 102° Giro d'Italia. Si tratta della frazione che da Carpi giungerà a Novi Ligure, per una distanza di 221 Km. In quest'occasione si renderà omaggio alla memoria di Fausto Coppi nel centenario della sua nascita, avvenuta il 15 settembre 1919 a Castellania.

La corsa rosa passerà lungo i luoghi cari al "Campionissimo", andando a ripercorrere il giorno successivo la leggendaria Cuneo-Pinerolo che nell'edizione del 1949 vide il fuoriclasse piemontese autore di un'impresa storica. In quella tappa - che resterà per sempre nella storia del Ciclismo - andò in fuga per 192 Km, scalando Maddalena, Vars, Izoard, Monginevro e Colle del Sestriere, arrivando solo al traguardo con 11'52" su Gino Bartali. Celebre la frase di Mario Ferretti, che aprì la radiocronaca dicendo: "Un uomo solo è al comando; la sua maglia è bianco-celeste; il suo nome è Fausto Coppi".

L'undicesima tappa del Giro d'Italia.

Quella che ci attenderà non sarà proprio una tappa uguale, ma ricorderà sicuramente "L'airone".

Tornando alla frazione da Carpi a Novi Ligure, si tratterà della quarta volta in cui la corsa rosa giungerà nella cittadina piemontese. Nel 1965 vinse Danilo Grassi in volata, battendo Dino Zandegù. Si decise ancora allo sprint il vincitore nel 1979, quando ad imporsi fu Rik Van Linden, mentre nel 2010 trionfò Jérôme Pineau. Ci si attende un arrivo in volata anche quest'anno, visto che il percorso sarà completamente pianeggiante.

Planimetria e altimetria dell'11ª tappa

Si partirà da Carpi e ci si dirigerà verso Reggio Emilia, per poi proseguire in direzione di Parma. Si procederà alla volta di Fidenza, dopodiché si attraverserà l'abitato di Fiorenzuola d'Arda. Poco dopo Cadeo ci sarà la zona di rifornimento, quindi si giungerà a Piacenza, dove si svolterà verso San Zenone al Po. Qui verrà posizionato il primo traguardo volante di giornata. Successivamente si passerà per Stradella e Voghera, dopodiché si attraverserà Pontecurone, dove ci sarà il secondo traguardo volante di questa frazione.

A questo punto ci si dirigerà verso Tortona, per poi passare da Rivalta Scrivia prima di giungere sul traguardo di Novi Ligure.

Negli ultimi 5 Km si segnala solamente una rotatoria in Via Mazzini poco dopo aver superato i -4 Km all'arrivo, e una curva a sinistra in Corso Marenco ai -3 Km dal traguardo. Da qui in avanti sarà un rettilineo continuo che misura 2,8 Km, dove bisognerà fare attenzione soltanto alla rotatoria a circa 1.000 mt, che collega Via Raggio con Strada Serravalle.

L'11ª tappa sarà una grande occasione di vittoria per i velocisti. Questi ultimi, infatti, cercheranno di non farsi sorprendere da una fuga da lontano, visto che per gli sprinter non ci saranno più molte chance nel prosieguo del Giro d'Italia.

Ricordiamo che la diretta Tv della gara verrà proposta su Rai Sport e Raidue. Una volta archiviata questa frazione, come già accennato precedentemente, toccherà alla Cuneo-Pinerolo, prima delle grandi montagne.