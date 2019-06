Archiviata l'ennesima vittoria Mercedes nel Gran Premio di Francia a Le Castelet dello scorso weekend, per i protagonisti del mondiale di Formula 1 2019 è già tempo di ritornare in pista. Da venerdì 28 a domenica 30 giugno andrà infatti in scena il Gran Premio d'Austria, nona prova della stagione iridata. La gara si disputerà sul tracciato del Red Bull Ring.

Lewis Hamilton e Mercedes dominatori in Francia, mondiale già segnato

La gara di domenica scorsa al "Paul Ricard" ha consegnato agli archivi l'ottava vittoria Mercedes in altrettante gare stagionali, condite da ben 6 doppiette.

A trionfare in Francia il campione in carica Lewis Hamilton, giunto a quota sei vittoria in stagione, sempre più lanciato verso il sesto titolo mondiale. Il pilota britannico ha preceduto sul traguardo il compagno Valtteri Bottas e il ferrarista Charles Leclerc. Una vittoria netta quella di Hamilton, capace di rifilare ben 18 secondi ai rivali in una gara senza particolari sussulti.

Con la vittoria di Le Castelet l'alfiere Mercedes si è portato a quota 187 punti, ben 36 in più del compagno Bottas.

Al terzo posto della graduatoria Sebastian Vettel (111 punti), reduce da un opaco quinto posto in Francia nonostante il giro veloce. Quarto posto in classifica per Max Verstappen, fermo a quota 100 punti. Tra i costruttori, Mercedes padrona assoluta con 338 punti, seguita da Ferrari (198 p.) e Red Bull (137 p.).

Ferrari ancora senza acuti, sarà la volta buona?

A colpire non è solo l'imbarazzante superiorità Mercedes, ma anche una Ferrari fin qui poco graffiante.

Dopo otto gare le Rosse non hanno ancora conquistato il gradino più alto del podio, nonostante ci siano andate vicino in Bahrain e soprattutto in Canada. Il Red Bull Ring sembra il circuito più adatto alla SF90, il cui motore decisamente prestazionale potrà fare la differenza sui tanti rettilinei del tracciato austriaco. Una vittoria sarebbe decisamente una iniezione di fiducia per il team di Maranello, costretto a fare i conti con una stagione che non sta regalando alla squadra i successi sperati, In ogni caso, anche in Austria ci sarà da combattere con le spietate Mercedes, decise a disintegrare ogni record.

Dove vedere l'evento

Il Gran Premio d'Austria, nona prova del mondiale di Formula 1 2019. sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207 di Sky) ed in diretta streaming su SkyGo. Differita in chiaro su TV8.

Programmazione SKY

Venerdì 28 giugno - ore 11:00 Libere 1 ; 15:00 Libere 2.

Sabato 29 giugno - 12:00 Libere 3; 15:00 Qualifiche.

Domenica 30 giugno - 15:10 - Gara

Programmazione TV8 (differita)

Sabato 29 giugno - ore 18:00 Qualifiche.

Domenica 30 giugno - ore 18:00 Gara.