Nel weekend fra venerdì 26 e domenica 28 luglio si svolgerà l'undicesima "tappa" del mondiale di Formula 1 2019, con il Gran Premio di Germania. Una gara che si preannuncia molto avvincente per tutti gli amanti delle quattro ruote.

Per chi non potrà vederla dal vivo sul circuito tedesco, vi è una duplice possibilità di assistere alla gara in tv, sia in diretta (su Sky) che in differita in chiaro (su Tv8).

La programmazione tv del GP di Germania di Formula 1

Programmazione Sky:

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: ore 11:00 - 12:30

Prove libere 2: ore 15:00 - 16:30

Sabato 27 luglio

Prove libere 3: ore 12:00 - 13:00

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 28 luglio

Gran Premio di Germania: inizio ore 15:10

Programmazione Tv8 (in differita):

Sabato 27 luglio

Qualifiche: dalle ore 18:00

Domenica 28 luglio

Gran premio di Germania: dalle ore 18:00

Cosa aspettarsi

Senza alcun dubbio i favoriti restano Lewis Hamilton e Valtteri Bottas della Mercedes. La scuderia, di casa qui in Germania, possiede ancora un ampio margine in termini prestazionali nel confronto con i rivali.

Si prospetta quindi una lotta a due per quanto riguarda la vittoria. Ovviamente i rivali della Ferrari e il team Red Bull proveranno di tutto per impedire l'ennesima vittoria Mercedes. Le squadre inseguitrici, in crescita con gli sviluppi portati negli scorsi Gran Premi, proveranno a infastidire il duo Mercedes in fuga nel campionato. In particolare, i giovani Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), saranno una sicura spina nel fianco, dando spettacolo anche fra di loro, com'è stato nel Gran Premio d'Austria (vinto da Max Verstappen) e nel Gran Premio di Gran Bretagna, con sorpassi e contro-sorpassi terminati con un paio di ruotate.

Oltre ai due giovani piloti, non va dimenticato il tedesco Sebastian Vettel, determinato a prendersi una rivincita nel Gran Premio di casa, che proprio l'anno scorso fu teatro di una grandissima delusione per lui, causata dalla pioggia, quando la vittoria sembrava essere ad un passo.

Nulla è deciso nel Mondiale di Formula 1

Come per l'anno scorso, a volte quando tutto sembra già deciso, numerosi imprevisti possono cambiare il corso degli eventi.

I favoriti rimangono senza dubbio i due piloti della Mercedes, ma non va dimenticato quanto ha sofferto la loro monoposto col caldo in Austria, a tutto vantaggio dei rivali, specialmente la Red Bull, che sembra trovarsi a proprio agio con le alte temperature. Il vantaggio della Mercedes nel portare più facilmente in temperatura le gomme potrebbe quindi rivelarsi uno svantaggio se le temperature dovessero risultare in linea con il caldo estivo mostrato finora.

Senza poi dimenticare gli aggiornamenti portati ad ogni Gran Premio dai rivali.

Non ci resta quindi che aspettare l'inizio delle prove libere, per avere indicazioni sul comportamento delle vetture al Gran Premio di Germania.