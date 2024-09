Il CT della nazionale maschile Daniele Bennati e gli altri tecnici azzurri hanno ufficializzato le convocazioni per i Mondiali di Ciclismo, che si svolgeranno a Zurigo da sabato 21 a domenica 29 settembre. L'Italia si presenterà al via con scarse ambizioni nella prova più attesa, quella in linea dei professionisti, ma avrà delle ottime opportunità in diverse altre gare del programma iridato. La nazionale azzurra conterà sul rientro di Filippo Ganna, che ha saltato gli Europei, ma che qui sarà tra i pretendenti al podio nella cronometro. Ambizioni di medaglia ci sono anche nella gara femminile con Elisa Longo Borghini, e tra gli under 23, in cui il leader sarà Giulio Pellizzari.

Il forfait di Bettiol

Reduce dalla delusione degli Europei, in cui Milan era partito tra i principali favoriti ma ha concluso solo 13°, il CT Daniele Bennati dovrà fare i conti con uno scenario completamente opposto ai Mondiali di ciclismo di Zurigo. Su un percorso che si preannuncia impegnativo e selettivo, paragonabile ad una Liegi Bastogne Liegi, l'Italia non ha corridori di primo piano per contrapporsi alle straordinarie individualità dei vari Pogacar, Roglic, Evenepoel, Van der Poel.

Bennati ha dovuto rinunciare anche al corridore che potenzialmente sarebbe potuto essere il leader della squadra, Alberto Bettiol. Il corridore toscano non è in buona forma ed ha rinunciato al suo posto in squadra.

Gli azzurri saranno quindi al via senza un vero e proprio capitano, ma con diversi corridori che cercheranno di approfittare delle situazioni che potrà offrire la corsa senza attendere il finale, dove inevitabilmente emergerebbe la supremazia dei grandi favoriti. Bennati ha convocato nove corridori e nei prossimi giorni ufficializzerà gli otto titolari e la riserva.

Ecco gli azzurri per i Mondiali di ciclismo di Zurigo

Andrea Bagioli

Mattia Cattaneo

Giulio Ciccone

Marco Frigo

Lorenzo Rota

Antonio Tiberi

Diego Ulissi

Edoardo Zambanini

Filippo Zana.

Nella gara a cronometro maschile gli azzurri sperano di ritrovare il miglior Filippo Ganna. Il campione della Ineos ha passato un periodo non semplice dopo le Olimpiadi, ha rinunciato agli Europei e anche la partecipazione a questi Mondiali è stata in forte dubbio.

Le sue condizioni di forma saranno da scoprire in gara, quando si troverà di fronte Evenepoel, Tarling, Kung, Roglic, Sheffield e tanti altri specialisti. L'Italia schiererà anche Edoardo Affini, fresco di titolo europeo.

Longo Borghini a caccia del titolo

Nel settore femminile la leader sarà Elisa Longo Borghini, reduce da una grande stagione, ma anche da un'Olimpiade un po' al di sotto delle aspettative. Il percorso impegnativo appare ideale per lei e la squadra è molto forte. Nella cronometro toccherà a Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.

Ecco le azzurre per la prova femminile dei Mondiali di ciclismo di Zurigo

Alice Arzuffi

Elisa Balsamo

Elisa Longo Borghini

Barbara Malcotti

Erica Magnaldi

Soraya Paladin

Gaia Realini

Molto interessante si preannuncia anche la gara degli under 23, in cui l'Italia schiera una formazione composta da corridori che sono già dei professionisti con esperienze di grandi giri e classiche monumento, come consentito dal regolamento.

Giulio Pellizzari, il talento lanciato dalla Green Project Bardiani e pronto a sbarcare nel ciclismo World Tour con la RedBull, è il leader, ma anche De Pretto e Busatto avranno delle ambizioni importanti dopo il buon esordio nel mondo pro.

Ecco gli azzurri per la gara under 23 dei Mondiali di ciclismo di Zurigo

Davide De Pretto

Francesco Busatto

Pietro Mattio

Giulio Pellizzari

Florian Samuel Kajamini.

Ecco gli azzurri per le gare juniores dei Mondiali di ciclismo di Zurigo

Donne

Eleonora La Bella

Silvia Milesi

Chantal Pegolo

Giada Silo

Uomini