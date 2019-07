Nel ristrutturato Stadio San Paolo si stanno svolgendo da questo lunedì 8 luglio le gare di atletica delle Universiadi. Il programma della disciplina è particolarmente ricco e si protrarrà fino alla giornata di sabato 13, quando si svolgeranno gran parte delle finali. La diretta e la visione on demand delle gare è garantita da Rai 2 e da FISU TV.

Nelle diverse edizioni l’atletica è tra quelle che ha fatto segnalare numerosi record (due anni fa nel lancio del giavellotto maschile e del martello femminile) e performance di alto livello.

Il medagliere azzurro due anni fa

Nell'ultima partecipazione alle Universiadi a Taipei 2017, nell'atletica leggera, l'Italia ha raccolto diverse medaglie. Nel dettaglio si trattò di: un oro e un argento con la velocista Irene Siragusa, rispettivamente nei 200 e 100 metri, un oro con Folorunso nei 400 metri ostacoli, un bronzo con Anna Bongiorni nei 200, un argento con Marco Fassinotti nel salto in alto e un bronzo con Claudio Stecchi nel salto con l'asta.

A Taipei il medagliere della disciplina venne vinto dalla Nazionale giapponese che ha collezionato 7 ori, per un totale di 16 medaglie.

I giorni di gara

Martedì: Dalle 9 ci saranno le fasi preliminari di lancio del giavellotto, dei 100 metri piani maschili, del salto con l'asta femminile, ma anche del salto in lungo, dei 400 metri ostacoli, dei 3000 metri ostacoli maschili e femminili, del lancio del peso, del salto in alto, del lancio del disco, del peso e del giavellotto. La M indica gli uomini (Man), la W le donne (W). Tra le finali di questo martedì ci sono:

17:30 Martello M

18:40 Long Jump W

20:00 Lancio del disco W

20:30 100 m W

20:40 100 m M

20:50 10,000 m M

Mercoledì: Dalla mattina c'è un programma ricco con gare in diverse delle stesse discipline del giorno precedente per gli atleti e le atlete; si tratta di preliminari sia maschili che femminili.

La sera le finali nelle seguenti discipline:

18:30 400 m ostacoli W

18:50 Salto in alto M

19:00 1,500 m M

19:05 Salto triplo M

19:15 400 m W

19:30 800 m W

19.50 400 m M

20:10 Giavellotto W

Giovedì: La mattina si svolgeranno le fasi preliminari, mentre dal tardo pomeriggio prenderanno il via le finali del giorno:

17:40 Salto con l'asta W

18:50 Giavellotto M

20:00 200 m W

20:10 200 m M

20:10 Lancio del peso W

20:30 100 m Ostacoli W

20:50 3,000 m Siepi W

Venerdì: Sveglia presto per i 20 km di marcia.

Donne in pista alle 7 di mattina, gli uomini due ore dopo, alle 9. Nel pomeriggio le altre finali così articolate:

18:00 Salto con l'asta M

18:05 Martello W

18:25 Salto triplo W

19:00 3,000 m Siepi M

19:30 110 m Ostacoli M

19:50 5,000 m W

Sabato: Copione simile per la mezza maratona che partirà con le donne alle 7 di mattina, mentre per gli uomini il via ci sarà alle 7:20. Dalle ore 18 poi il San Paolo sarà teatro di ben dieci atti conclusivi delle discipline, qui elencate con gli orari di inizio: